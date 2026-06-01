За час из Астаны: обновленный аэропорт Балхаша встретил первых пассажиров

Обновленный аэропорт Балхаша сегодня, 1 июня, принял первые рейсы из Астаны и Алматы, передает Kazinform.

После масштабной реконструкции воздушная гавань вновь открылась для пассажиров и готова принять растущий поток туристов в курортную зону Карагандинской области.

Авиакомпания Qazaq Air будет выполнять рейсы из Астаны ежедневно.

А из Алматы полеты осуществляет SCAT — шесть раз в неделю.

Стоимость билетов доступная, благодаря субсидиям государства.

Фото: акимат Карагандинской области

— Модернизация аэропорта проводилась по поручению Главы государства. 90 процентов средств было выделено из республиканского бюджета, часть из которых — возвращенные активы, — рассказал руководитель управления транспорта и автомобильных дорог Максат Мукашев.

За два с половиной года здесь полностью обновили аэродромную инфраструктуру: реконструировали рулежную дорожку и перрон, построили здание службы спецтранспорта, закупили десять единиц современной аэродромной техники.

Большие изменения произошли и на аэровокзале.

Фото: акимат Карагандинской области

— Здание 60-х годов с очень красивой архитектурой. Нашей главной задачей было сохранить его исторический облик и при этом полностью модернизировать внутренние помещения. Теперь аэропорт отвечает современным требованиям, — отметил Максат Мукашев.

Фото: акимат Карагандинской области

В аэропорту появились новые залы прилета и вылета, современная система досмотра, багажный конвейер и электронные табло. Для пассажиров оборудованы комнаты матери и ребенка, медицинский кабинет и кафетерий. Созданы условия и для маломобильных граждан.

После реконструкции пропускная способность аэропорта выросла до 80 пассажиров в час.

Здесь также заработал туристический информационный центр, где гости могут получить информацию о достопримечательностях и туристических маршрутах Балхаша и в целом по области.

Фото: акимат Карагандинской области

Одной из первых пассажирок рейса из Астаны стала уроженка Балхаша Наталья Мчения, которая сейчас живет в Германии.

— Последний раз приезжала в Балхаш пять лет назад — дорога была очень тяжелая. Сейчас мы в полете были около часа — очень удобно и комфортно, — поделилась гостья.

Развитие транспортной инфраструктуры на этом не заканчивается. В летний сезон между Карагандой и Балхашом запустят дополнительный поезд, а на вокзале Балхаш-2 уже завершен капитальный ремонт. Все это должно сделать главный курорт региона еще более доступным для туристов.