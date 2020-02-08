Рекомендации по усилению санитарно-гигиенического режима из-за коронавируса даны в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Региональный штаб Алматы проверил реализацию мер по профилактике коронавируса в аэропорту и больнице, передает корреспондент МИА «Казинформ».

7 февраля в международном аэропорту Алматы под председательством заместителя акима города Ержана Бабакумарова проведено выездное заседание регионального штаба по профилактике коронавирусной инфекции.

Цель - оценка проводимых санитарно-гигиенических и профилактических мероприятий в аэропорту, проверка работы туристических фирм, туристической будки и турполиции.

Даны рекомендации по усилению санитарно-гигиенического режима и вопросам профилактики коронавирусной инфекции. Кроме того, проверена готовность ГКП на ПХВ «Городская клиническая больница №4» по оказанию экстренной специализированной медицинской помощи, работа приемного отделения по 3h системе, а также меры реагирования на случай выявления лиц с подозрениями на симптомы коронавирусной инфекции.