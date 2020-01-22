Рекламу наркотиков закрашивают полицейские в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Участковые инспекторы Алматы закрашивают рекламу наркотиков, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Активная борьба с так называемой наружной рекламой наркотиков ведется и в самом центре мегаполиса – Медеуском районе.

Местные участковые инспекторы продолжают работу по закрашиванию и удалению трафаретных надписей, реклам наркотических средств и психотропных веществ на фасадах жилых и нежилых домов, а также иных объектах.

«Следует отметить, что к удалению трафаретных надписей привлечены силы общественных помощников полиции. Только за минувшие сутки удалено более 35 надписей. Вместе с тем, оперативными подразделениями параллельно проводится работа по установлению и задержанию лиц, распространявших запрещенную рекламу, для привлечения их к уголовной ответственности», - уточнил начальник Управления полиции Медеуского района майор полиции Болат Тотыбаев.