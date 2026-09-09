Рекламу фастфуда для детей могут ограничить на ТВ и в соцсетях Казахстана

Министерство здравоохранения Казахстана разработало законодательные предложения по ограничению рекламы фастфуда, сладких напитков и других продуктов с высоким содержанием сахара, соли и насыщенных жиров, направленной на детей, передает агентство Kazinform со ссылкой на Министерство здравоохранения РК.

Как сообщила на аппаратном совещании директор департамента организации медицинской помощи Минздрава РК Гулнар Сарсембаева, ограничения предлагается распространить на телевидение, радио, социальные сети и наружную рекламу.

Фото: Гулнар Сарсембаева

— Министерством разработаны предложения в законодательство по введению ограничения рекламы пищевой продукции с повышенным содержанием соли, сахара, насыщенных жиров, трансжиров на теле-, радиоканалах, в социальных сетях, носителях наружной рекламы. Для реализации указанных предложений приступило к разработке Анализа регуляторного воздействия указанных ограничений, — сообщила Гулнар Сарсембаева.

Основная цель инициативы — снизить маркетинговое воздействие на пищевые предпочтения детей и способствовать формированию здоровых привычек с раннего возраста.

Фото: Министерство здравоохранения РК

В Минздраве отмечают, что дети и подростки особенно восприимчивы к рекламе продуктов питания, в том числе к яркой упаковке, продвижению через социальные сети и блогеров и другим маркетинговым инструментам.

Ранее Глава государства поручал Правительству разобраться с проблемой агрессивной рекламы фастфуда. Он отмечал, что такая реклама способствует формированию устойчивых вредных привычек, увеличивает нагрузку на систему здравоохранения и негативно сказывается на трудовом потенциале страны.

По данным приведенных Минздравом исследований, среди детей в возрасте от 6 до 9 лет 23% имеют избыточную массу тела, еще 6% — ожирение. Кроме того, 17,5% подростков еженедельно употребляют энергетические напитки.

Предложения по изменению законодательства подготовлены с учетом международного опыта и рекомендаций Всемирной организации здравоохранения.

В Казахстане уже действует ряд мер, направленных на формирование здорового питания. В частности, запрещена продажа энергетических напитков лицам младше 21 года. С сентября 2025 года действует новый стандарт питания в организациях образования, предусматривающий снижение содержания сахара и соли в рационе, а также увеличение доли овощей, фруктов и молочной продукции.

Регионам поручено усилить профилактическую работу и информирование детей и родителей о принципах здорового питания.

В ведомстве подчеркнули, что предлагаемые меры предполагают не запрет отдельных продуктов, а ограничение их продвижения среди детей.

Ранее Минздрав сообщил об изменениях в работе поликлиник Казахстана. также стало известно, что педиатры сохранят свои местах в поликлиниках.