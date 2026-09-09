KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренды:
    Jibek Joly TRK
    РУ
    Тренды:

    Рекламу фастфуда для детей могут ограничить на ТВ и в соцсетях Казахстана

    Министерство здравоохранения Казахстана разработало законодательные предложения по ограничению рекламы фастфуда, сладких напитков и других продуктов с высоким содержанием сахара, соли и насыщенных жиров, направленной на детей, передает агентство Kazinform со ссылкой на Министерство здравоохранения РК.

    ожирение среди детей, избыточный вес, фастфуд
    Фото: Freepik

    Как сообщила на аппаратном совещании директор департамента организации медицинской помощи Минздрава РК Гулнар Сарсембаева, ограничения предлагается распространить на телевидение, радио, социальные сети и наружную рекламу.

    Министерством разработаны предложения в законодательство по введению ограничения рекламы пищевой продукции с повышенным содержанием соли, сахара, насыщенных жиров, трансжиров на теле-, радиоканалах, в социальных сетях, носителях наружной рекламы. Для реализации указанных предложений приступило к разработке Анализа регуляторного воздействия указанных ограничений
    Фото: Гулнар Сарсембаева

    — Министерством разработаны предложения в законодательство по введению ограничения рекламы пищевой продукции с повышенным содержанием соли, сахара, насыщенных жиров, трансжиров на теле-, радиоканалах, в социальных сетях, носителях наружной рекламы. Для реализации указанных предложений приступило к разработке Анализа регуляторного воздействия указанных ограничений, — сообщила Гулнар Сарсембаева.

    Основная цель инициативы — снизить маркетинговое воздействие на пищевые предпочтения детей и способствовать формированию здоровых привычек с раннего возраста.

    Рекламу фастфуда для детей могут ограничить на ТВ и в соцсетях Казахстана
    Фото: Министерство здравоохранения РК

    В Минздраве отмечают, что дети и подростки особенно восприимчивы к рекламе продуктов питания, в том числе к яркой упаковке, продвижению через социальные сети и блогеров и другим маркетинговым инструментам.

    Ранее Глава государства поручал Правительству разобраться с проблемой агрессивной рекламы фастфуда. Он отмечал, что такая реклама способствует формированию устойчивых вредных привычек, увеличивает нагрузку на систему здравоохранения и негативно сказывается на трудовом потенциале страны.

    По данным приведенных Минздравом исследований, среди детей в возрасте от 6 до 9 лет 23% имеют избыточную массу тела, еще 6% — ожирение. Кроме того, 17,5% подростков еженедельно употребляют энергетические напитки.

    Предложения по изменению законодательства подготовлены с учетом международного опыта и рекомендаций Всемирной организации здравоохранения.

    В Казахстане уже действует ряд мер, направленных на формирование здорового питания. В частности, запрещена продажа энергетических напитков лицам младше 21 года. С сентября 2025 года действует новый стандарт питания в организациях образования, предусматривающий снижение содержания сахара и соли в рационе, а также увеличение доли овощей, фруктов и молочной продукции.

    Регионам поручено усилить профилактическую работу и информирование детей и родителей о принципах здорового питания.

    В ведомстве подчеркнули, что предлагаемые меры предполагают не запрет отдельных продуктов, а ограничение их продвижения среди детей.

    Ранее Минздрав сообщил об изменениях в работе поликлиник Казахстана. также стало известно, что педиатры сохранят свои местах в поликлиниках.

    Здравоохранение Казахстан Дети Реклама Минздрав РК Ограничения
    Динара Сугурбаева
    Динара Сугурбаева
    Автор