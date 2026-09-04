Реклама в ChatGPT может стать новым крупным каналом digital-маркетинга — эксперт

Реклама внутри AI-сервисов постепенно превращается в новый сегмент digital-рынка. OpenAI расширяет ChatGPT Ads и самостоятельный запуск рекламных кампаний через Ads Manager. Свое мнение по этому вопросу высказала президент ассоциации КАИТИ Ирина Сулименко в беседе с корреспондентом агентства Kazinform.

— В соцсетях алгоритмы пытаются определить интересы человека по его поведению, в поиске — по запросу. В ChatGPT пользователь зачастую сам формулирует потребность и рассказывает, что именно ему нужно. Для рекламного рынка это может существенно изменить подход к таргетингу, — считает Ирина Сулименко.

По данным OpenAI, ChatGPT Ads уже используют десятки тысяч рекламодателей, а годовой темп выручки от рекламы достиг $1 млрд. Платформа доступна более чем в 40 странах.

При этом рекламные объявления отделены от ответов ChatGPT и маркируются как sponsored. OpenAI также заявляет, что рекламодатели не получают доступа к личным перепискам пользователей, а сама реклама не влияет на ответы модели.

В Казахстане возможности самостоятельного размещения рекламы пока ограничены. Однако с дальнейшим расширением ChatGPT Ads рынок может получить новый инструмент продвижения — рекламу, основанную не только на интересах пользователя, но и на его непосредственном намерении.

Ранее стало известно, что сбои в работе ChatGPT и других сервисов зафиксировали по всему миру.