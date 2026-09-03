Сбои в работе ChatGPT и других сервисов зафиксировали по всему миру

Пользователи по всему миру сообщают о сбоях в работе ChatGPT и других сервисов, передает корреспондент агентства Kazinform.

Проблемы с доступом к чат-боту наблюдаются на фоне масштабного сбоя сразу у нескольких популярных сервисов искусственного интеллекта.

По данным Downdetector, перебои также затронули ChatGPT, Claude и Grok. Проблемы наблюдаются у пользователей нескольких ИИ-сервисов по всему миру.

В Казахстане сбои также фиксирует Detector404. При этом на официальной странице OpenAI отражается информация о проблемах в работе ChatGPT.

Пользователи сообщают, что чат-бот не отвечает на запросы, не загружается либо выдает сообщения об ошибке. Проблемы наблюдаются как в веб-версии сервиса, так и в мобильных приложениях.

Наибольшее количество сообщений о сбоях в Казахстане поступило от пользователей из Алматы и Астаны.

Ранее OpenAI подтвердила наличие повышенного количества ошибок в работе ChatGPT и Codex. Компания сообщила, что приняла меры для устранения проблемы и продолжает следить за восстановлением сервисов.

Причины одновременных сбоев в работе нескольких ИИ-сервисов пока официально не установлены.

В августе были зафиксированы сбои в работе мессенджера Telegram.