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Реки Есентай и Большая Алматинка очистят и облагородят

Автор:  
Еламан Турысбеков
20 Апреля 2023, 15:36
Реки Есентай и Большая Алматинка очистят и облагородят

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы в этом году будет проведена очистка от ила рек Есентай и Большая Алматинка, работы начнутся на следующей неделе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Один из жителей города на встрече с акимом Ерболатом Досаевым поинтересовался, когда будет проведена очиcтка и благоустройство реки Есентай.

Руководитель управления экологии и охраны окружающей среды города Серик Адилбаев ответил, что в этом году будет проведена очистка от ила рек Есентай и Большая Алматинка. На сегодня подрядчик определен, работы начнутся на следующей неделе.

Аким Алматы Ерболат Досаев добавил, что акимат сейчас готовит проект по облагораживанию двух рек.

«У нас получилось так, что выше Аль-Фараби по Есентаю территория облагорожена, ниже Аль-Фараби – нет. Теперь мы готовим проект по облагораживанию реки до проспекта Абая, чтобы жители нижней части города чувствовали себя так же комфортно, как и в верхней. Большая Алматинка будет облагорожена полностью от парка Первого Президента и до Сайрана, общая протяженность - 7,1 км. Весь прошлый год пришлось потратить на подготовку документов. Сейчас документы есть, конкурсные процедуры проводятся, деньги в бюджете предусмотрены. Работы начаты. Например, как вы знаете, очистку, в частности на Сайране, не делали более 50 лет. Вот в первый раз за это время почистим и проведем реконструкцию», - заметил Ерболат Досаев.


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