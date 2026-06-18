Река Жайык превратилась в праздничную флотилию: в Атырау прошел парад из 50 судов

В рамках международного рыбного фестиваля «Қазыналы Каспий» в Атырау был организован парад судов на реке Жайык, передает корреспондент агентства Kazinform.

В торжественном шествии, ставшем одним из самых зрелищных мероприятий фестиваля, приняли участие около 50 судов.

кадр из видео

Парад стартовал от моста имени Султана Бейбарыса и продолжился до моста в микрорайоне Тургындар калашыгы, подарив яркие впечатления жителям города и его гостям, собравшимся вдоль берегов реки.

Фото: Нурбиби Темиртасова/Kazinform

Парад был направлен на популяризацию речной и морской культуры региона, демонстрацию потенциала водного транспорта и богатого наследия Прикаспийского региона.

Фото: акимат Атырауской области

Десятки судов, выстроившихся на реке, напомнили о тесной связи истории Атырау с водными путями и подчеркнули особую роль реки Жайык в жизни региона.

Фото: акимат Атырауской области

Фото: акимат Атырауской области

— Фестиваль «Қазыналы Каспий» направлен на популяризацию традиций рыбного хозяйства Каспийского региона, формирование экологической культуры и развитие туристического потенциала области. Парад судов является одной из самых ярких частей фестиваля. Этим мероприятием мы хотели показать значение реки Жайык в истории и повседневной жизни региона, — заявили в управлении сельского хозяйства и земельных отношений Атырауской области.

Фото: акимат Атырауской области

Подобное мероприятие проводилось и в прошлом году. Тогда в параде, приуроченном ко Дню рыбака, приняли участие около 30 судов.