Регуляторы адаптируют процессы в условиях цифровизации

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Цифровизация побуждает центральные банки и органы банковского надзора применять новые технологии и методы надзора за деятельностью финансовых организаций и рынков. Такое мнение высказали участники конференции в ходе в ходе 33-й Ежегодной конференции Группы органов банковского надзора стран Центральной и Восточной Европы (BSCEE), которая прошла в Нур-Султане в конце мая на площадке Комитета по регулированию финансовых услуг (АФСА) «Международного финансового центра «Астана», передает МИА «Казинформ».

В конференции приняли участие руководители центральных банков и органов банковского надзора 25 стран, а также представители Международного валютного фонда, Базельского комитета по банковскому надзору, Европейского Центрального Банка и Института финансовой стабильности Банка международных расчетов.

Член Совета по надзору Европейского Центрального банка (ЕЦБ) Пентти Хаккарайнен, который выступал одним из основных докладчиков конференции, отметил важность совершенствования работы банков и надзорных органов с передовыми IT-решениями. В частности, речь идет о технологиях, используемых регуляторами для повышения эффективности контроля и надзора за деятельностью участников финансового рынка и других организаций (supervisory technology или SupTech). Решения SupTech с использованием больших данных (Big Data), машинного обучения, искусственного интеллекта и облачных технологий помогают автоматизировать и оптимизировать административные и операционные процедуры, оцифровывать данные и улучшить анализ слабо структурированных данных. Все это позволяет в том числе обнаружить противоправные действия на финансовом рынке и прогнозировать потенциальные риски.

Пентти Хаккарайнен считает, что в современных условиях внедрение SupTech является необходимым условием для эффективного банковского надзора. Зависимость устойчивости деятельности банков от технологий особенно проявилась в период пандемии, когда люди вынуждены работать из дома, а банкам приходится полагаться на цифровые и удаленные решения для ведения своего повседневного бизнеса и продолжать предоставлять свои услуги клиентам онлайн. При этом тренд на цифровизацию был заложен еще до появления COVID-19 – клиенты оценили удобные платформы для проведения банковских операций, а также хорошо функционирующие банковские приложения. Вместе с тем, полагает представитель ЕЦБ, теперь цифровизация стала одним из важнейших факторов успеха фининститутов.

«Сейчас мы достигли критической поворотной точки. Использование современных технологий становится одним из важнейших факторов успеха банковской отрасли. Учитывая потребительский спрос и конкуренцию, создаваемую финтехами и бигтехами, ускорение внедрения ими технологий больше не является выбором для банков – это необходимо», - сказал Пентти Хаккарайнен.

С ускорением цифровизации банковского сектора надзорные органы также должны адаптироваться. Цифровая трансформация открывает перед надзорными органами множество возможностей для разработки инструментов, которые позволят быстрее и лучше понять риски для банковского сектора. В частности, существует большой потенциал в использовании технологий для получения максимальной отдачи от больших объемов данных, доступных банковским надзорным органам.

По этим причинам банковский надзор ЕЦБ не просто использует современные технологии, но и стремится стать пионером suptech, делая это первым в секторе, отметил Пентти Хаккарайнен. По его словам, европейский банковский надзор находится в процессе превращения в «дом цифровых инноваций». Последний будет основан на четырех блоках: эффективная инновационная модель, цифровая культура, инновационная экосистема и успешная реализация вариантов их использования, связанных с бизнесом.

Развитие цифровой культуры подразумевает обучение руководителей необходимым навыкам и мышлению, чтобы они могли в полной мере участвовать в цифровизации. Таким образом, повышается готовность сотрудников использовать SupTech. Только в этом случае можно полностью вовлечь надзорные органы в цифровизацию и создать общую цифровую культуру в рамках европейского банковского надзора, отметил представитель ЕЦБ.

Создание же инновационной экосистемы позволит активно взаимодействовать с научными кругами, стартапами и другими органами регулирования. Особое внимание в ЕЦБ уделяется инструментам, использующим методы обработки естественного языка (natural language processing). «Эти методы позволяют нам структурировать и оценивать большие объемы текста. Такие инструменты могут анализировать банковские документы и газетные статьи гораздо быстрее, чем люди, и выявлять признаки нарушений для надзорных органов. Еще одной ключевой областью является расширенная аналитика и приложения, которые помогают нам получать максимальную отдачу от больших объемов данных. Мы ищем технологии, которые позволяют нам связывать различные источники данных и предоставлять новые формы анализа, такие как сетевая аналитика», - сказал Пентти Хаккарайнен.

«Некоторые из наших проектов также направлены на то, чтобы облегчить жизнь банкам, которые мы курируем. Например, мы упростили способ взаимодействия с банками, внедрив портал IMAS, - цифровой шлюз, позволяющий банкам подавать документы и напрямую общаться с нами. Наконец, я хотел бы упомянуть виртуальную лабораторию, которую мы сейчас разрабатываем. Она обеспечит единый набор инструментов для совместной работы и коммуникации, доступных всем пользователям в рамках европейского банковского надзора. Она также будет предлагать цифровые рабочие пространства и встроенные возможности совместного использования для обеспечения эффективной и эффективной командной работы», - отметил Пентти Хаккарайнен.

В результате, считает он, регуляторы получают новые возможности контроля, которые делают их работу более эффективной, а автоматизация более рутинных и повторяющихся задач освобождает руководителей и позволяет им сосредоточиться на деятельности с добавленной стоимостью, которая использует их когнитивные сильные стороны. Таким образом, продвинутые технологии предоставляют возможность улучшить качество надзорной работы.

На важность продолжения цифровизации различных процессов в секторе указал и директор департамента цифровизации и расширенной аналитики Банка Литвы Эгидиус Палекис, поскольку руководителям приходится анализировать сотни документов с неструктурированной или полуструктурированной информацией. «Поэтому появление технологии обработки естественного языка может значительно повысить эффективность процессов наблюдения. В то же время мир становится еще более взаимосвязанным, и сетевая аналитика имеет реальный потенциал, чтобы помочь руководителям еще лучше понять связи между различными рынками и участниками рынка», - сказал он.

Член Группы BSCEE и заместитель председателя правления Центрального Банка Венгрии, ответственный за защиту прав потребителей и надзор над финансовыми учреждениями Чаба Кандрач считает, что технический прогресс и COVID-19 стали катализатором появления на поверхности Земли нового типа людей – «homo digitalis». Средой обитания таких людей он называет виртуальную вселенную, а их инструментами торговли являются ПК, смартфоны и планшеты.

«Передовые технологии, разработанные этими людьми, сегодня демонстрируются повсюду. Облачные вычисления, искусственный интеллект, машинное обучение, растущее использование API и многое другое. Эти технологии используются финансовым сектором для широкого спектра целей: от торговли до нормативной отчетности. Мы считаем, что регуляторы должны начать свой собственный путь к передовым технологиям. Активное использование этих инновационных решений является ключевым фактором эффективного надзора и обеспечения высокого уровня защиты прав потребителей», - сказал он.

С другой стороны, по его мнению, повысить пользовательский опыт надзора и, в конечном счете, вовлеченность сотрудников можно было бы благодаря геймификации. Чаба Кандрач полагает, что использование искусственного интеллекта, машинного обучения и технологии распределенного реестра (distributed ledger technologies) является одним из ключевых факторов достижения этих целей.

Он отметил, что регулятор Венгрии стремится использовать в дополнение к существующим нетрадиционные источники информации, в том числе социальные сети. Кроме того, дистанционное наблюдение за объектами надзора и последующая обработка данных превращают нормативные данные в ценные показатели. Раскрыв риски дистанционно, Центробанк может применить регуляторное воздействие, снизив риски и повысив стабильность как отдельных институтов, так и в целом финансовой системы.

Регулятор «Международного финансового центра «Астана» - Комитет по регулированию финансовых услуг также поддерживает необходимость использования цифровых надзорных технологий или SupTech. Это помогает сократить любые барьеры общения с продвинутым рынком финансовых услуг, а также обеспечить прозрачность, беспристрастность и эффективность надзорного процесса. По мнению представителей МФЦА, учитывая стремительный рост цифровизации финансовых услуг, регулятор не может полагаться только на традиционные методы обработки информации.

33-я ежегодная конференция Группы BSCEE под председательством АФСА подчеркнула важность и необходимость внедрения SupTech в практику надзорных органов региона. Для этого регуляторам может потребоваться четко определенная и ориентированная на пользователя стратегия SupTech, отвечающая их уникальным целям. По итогам конференции, согласно мнению большинства регуляторов и представителей международных финансовых институтов, выступивших на мероприятии, власть и регулируемые организации, вероятно, будут более тесно сотрудничать по мере того, как все шире применяются инновационные протоколы и технологии. Все эти и другие вопросы будут продолжать находиться в фокусе внимания регуляторов на следующих конференциях BSCEE.