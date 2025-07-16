Регулировать численность бакланов начнут в области Абай

Биологическое обоснование на регулирование численности большого баклана (Phalacrocorax carbo) на территории области Абай (за исключением особо охраняемых природных территорий) в 2025 году подготовлено по заказу управления природных ресурсов и регулирования природопользования области Абай.

Вместе с тем, выдача разрешений на его регулирование осуществляется в рамках Правил оказания государственной услуги «Выдача разрешения на изъятие видов животных, численность которых подлежит регулированию» утвержденных приказом министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 30 декабря 2020 года № 347.

— Эта государственная услуга полностью автоматизирована и распределение квот осуществляется без человеческого присутствия в течение двадцать минут после подачи заявки, — добавили в комитете.

Фото: Комитет лесного хозяйства и животного мира

Ранее сообщалось, как ведется работа по регулированию численности сайгаков в ЗКО.