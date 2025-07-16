РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    15:45, 16 Июль 2025 | GMT +5

    Регулировать численность бакланов начнут в области Абай

    В рамках регулирования численности большого баклана на территории области Абай открыт лимит на его регулирование в размере 3 010 особей. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на Комитет лесного хозяйства и животного мира МЭПР РК.

    бакланы
    Фото: Комитет лесного хозяйства и животного мира

    Биологическое обоснование на регулирование численности большого баклана (Phalacrocorax carbo) на территории области Абай (за исключением особо охраняемых природных территорий) в 2025 году подготовлено по заказу управления природных ресурсов и регулирования природопользования области Абай.

    Вместе с тем, выдача разрешений на его регулирование осуществляется в рамках Правил оказания государственной услуги «Выдача разрешения на изъятие видов животных, численность которых подлежит регулированию» утвержденных приказом министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 30 декабря 2020 года № 347.

    — Эта государственная услуга полностью автоматизирована и распределение квот осуществляется без человеческого присутствия в течение двадцать минут после подачи заявки, — добавили в комитете.

    бакланы
    Фото: Комитет лесного хозяйства и животного мира

    Ранее сообщалось, как ведется работа по регулированию численности сайгаков в ЗКО.

    Теги:
    Регионы Казахстана Регионы Природа Область Абай Экология Минэкологии и природных ресурсов
    Гульмира Байзакова
    Гульмира Байзакова
    Автор
    Сейчас читают