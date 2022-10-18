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Регулирование «с чистого листа»: 170 требований к бизнесу отменят в сфере АПК

Редактор:  
Ринат Дусумов
18 Октября 2022, 17:26
Регулирование «с чистого листа»: 170 требований к бизнесу отменят в сфере АПК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Около 170 регуляторных требований к предпринимателям в сфере сельского хозяйства отменят, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минсельхоза РК.

«30 декабря 2021 года Главой государства подписан Закон по вопросам внедрения новой регуляторной политики в сфере предпринимательской деятельности. В связи с чем, Министерство сельского хозяйства РК совместно с НПП «Атамекен», экспертами и заинтересованными госорганами провели анализ существующих нормативных правовых актов в сфере АПК, на предмет их соответствия новым базовым подходам. Работа проводилась по 7 направлениям: ветеринария, защита и карантин растений, семеноводство, рынок зерна, переработка органической и сельхозпродукции, земельные отношения и животноводство. По итогам ревизии и оценки принято решение отменить и пересмотреть порядка 170 требований к сельхозтоваропроизводителям, в том числе 50 требований по части защиты и карантина растений и 80 требований в сфере ветеринарии», - сообщили в Минсельхозе.

По информации ведомства, реализация реформы «с чистого листа» позволит повысить эффективность регулирования бизнес-среды и сформировать благоприятные условия для активизации предпринимательства в сфере сельского хозяйства.


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