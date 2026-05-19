Регулирование отдельных лекарственных средств обновят в Казахстане

Министерство здравоохранения Казахстана подготовило проект постановления о внесении изменений в действующие правила обращения лекарственных препаратов, содержащих малые количества наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, передает корреспондент агентства Kazinform.

Документ размещен на портале «Открытые НПА» и вынесен на публичное обсуждение до 4 июня 2026 года.

Как отмечается в проекте, предлагаемые изменения носят технический и уточняющий характер и направлены на приведение нормативной базы в соответствие с действующим законодательством.

Поправки касаются актуализации ссылок на закон «О наркотических средствах, психотропных веществах, их аналогах и прекурсорах и мерах противодействия их незаконному обороту и злоупотреблению ими», а также уточнения наименований нормативных правовых актов.

В Минздраве подчеркивают, что изменения не затрагивают порядок отпуска лекарственных препаратов, не вводят дополнительных требований для медицинских организаций и фармацевтического бизнеса, а также не влияют на доступность лекарств для населения.

Основной целью проекта является обеспечение юридической корректности нормативных актов и единообразного применения законодательства в сфере обращения лекарственных средств.

Напомним, что маркировка лекарств принесла бюджету Казахстана дополнительные 24 млрд тенге.