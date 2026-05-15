    Маркировка лекарств принесла бюджету Казахстана дополнительные 24 млрд тенге

    Председатель Комитета медицинского и фармацевтического контроля Министерства здравоохранения РК Бауыржан Джусипов рассказал о ходе маркировки лекарственных средств, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Цены на лекарства в Казахстане снижаются в рамках государственного регулирования
    Фото: Комитет медицинского и фармацевтического контроля Министерства здравоохранения РК

    На брифинге в СЦК он отметил, что внедрение маркировки снизило долю контрафакта на рынке и расширило легальный оборот лекарственных средств.

    — По бюджету и по доходно-расходной части мы видим, что увеличился объем налоговых поступлений. За последний год мы видим увеличение на 24 миллиарда тенге — это очень большая сумма, которая поступает благодаря системе маркировки. Сейчас мы мониторим и прослеживаем, чтобы те лекарства, которые закупают за бюджетные деньги, доходили до адресата и на рынке не реализовывались. Такие факты есть, и выявлять их помогает именно маркировка, — рассказал Бауыржан Джусипов. 

    Ранее автор канала Tengenomika Руслан Султанов разъяснил, как работает маркировка лекарств, какие нюансы нужно знать казахстанцам при визите в аптеку, а также развенчал мифы, в которые может поверить потребитель.

    Карина Кущанова
    Автор