Маркировка лекарств принесла бюджету Казахстана дополнительные 24 млрд тенге

На брифинге в СЦК он отметил, что внедрение маркировки снизило долю контрафакта на рынке и расширило легальный оборот лекарственных средств.

— По бюджету и по доходно-расходной части мы видим, что увеличился объем налоговых поступлений. За последний год мы видим увеличение на 24 миллиарда тенге — это очень большая сумма, которая поступает благодаря системе маркировки. Сейчас мы мониторим и прослеживаем, чтобы те лекарства, которые закупают за бюджетные деньги, доходили до адресата и на рынке не реализовывались. Такие факты есть, и выявлять их помогает именно маркировка, — рассказал Бауыржан Джусипов.

Ранее автор канала Tengenomika Руслан Султанов разъяснил, как работает маркировка лекарств, какие нюансы нужно знать казахстанцам при визите в аптеку, а также развенчал мифы, в которые может поверить потребитель.