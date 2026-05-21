Регулирование численности сайгаков просят ввести в Павлодарской области

Чиновники направили предложение в Министерство экологии РК, в котором попросили вести учет и контроль популяции сайгаков в регионе, передает корреспондент агентства Kazinform.

По информации управления недропользования, окружающей среды и водных ресурсов Павлодарской области, в 2023 году в регионе было порядка 25 тыс. сайгаков. К 2025 году число выросло до 100 тыс. особей. Подсчеты ведут каждую весну и цифры показывают уверенный рост.

— Численность сайгаков продолжает расти. Если не начать регулирование сейчас, потом будет трудно сдерживать ситуацию. Мы уже направили в Министерство экологии предложения и письмо с просьбой внедрить в Павлодарской области меры регулирования, как в Западно-Казахстанской области. Предлагается использовать сайгаков, попавших под регулирование, для производства товарной продукции. Если их количество достигнет миллиона, контролировать ситуацию будет крайне сложно, — говорит руководитель управления недропользования, окружающей среды и водных ресурсов Павлодарской области Сагын Толеутаев.

Сайгаки наносят урон фермерским угодьям. Наибольшему риску подвержены Майский и Баянаульский районы, а также сельские зоны Аксу и Экибастуза.

Ранее сообщалось, что фермеры в Павлодарской области опасаются инфекций из-за обнаружения туш сайгаков в степи.