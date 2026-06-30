Регистрацию в соцсетях детям до 16 лет запретили в Азербайджане

В Азербайджане принят новый закон, направленный на усиление защиты детей в цифровом пространстве, сообщает собственный корреспондент агентства Kazinform в Баку со ссылкой на ара.az.

Согласно утвержденным Милли Меджлис Азербайджанской Республики изменениям, детям младше 16 лет будет запрещено создавать аккаунты в социальных сетях. Закон вступит в силу через 12 месяцев после официального опубликования.

Документ предусматривает обязательную проверку возраста при регистрации пользователей. Социальные платформы должны будут подтверждать возраст с помощью электронных средств идентификации, включая номер телефона, электронную почту и банковские данные.

Для подростков от 16 до 18 лет регистрация станет возможной только с согласия родителей или законных представителей, которые также получат инструменты контроля за использованием платформ, временем пребывания в сети и настройками безопасности.

Отдельный блок требований касается защиты персональных данных несовершеннолетних. Собранная информация не может использоваться в коммерческих целях, передаваться третьим лицам и должна удаляться сразу после завершения проверки.

За нарушение требований предусмотрены серьезные штрафы — от 3,5 тысячи до 5,9 тысячи долларов для должностных лиц и от 8,8 тысячи до 29,4 тысячи долларов для юридических лиц. В случае систематического несоблюдения закона возможны дополнительные меры, включая ограничение интернет-трафика платформ.

Дополнительные санкции для крупных провайдеров могут достигать 59 тысяч и 176 тысяч долларов.

Ранее сообщалось, что в школах Азербайджана будет введен запрет на использование телефонов на уроках.