Регистрацию по месту жительства упростили для некоторых казахстанцев
В Казахстане упростили процедуру регистрации по месту жительства. АО «Национальные информационные технологии» расширило функционал делегирования прав подписи для организаций, передает корреспондент агентства Kazinform.
По информации АО «НИТ», теперь первый руководитель юридического лица, на балансе которого находится жилой фонд, может передать полномочия по подтверждению заявок на регистрацию по месту жительства уполномоченному сотруднику.
— Решение особенно актуально для организаций, на балансе которых находятся общежития или служебное жилье. В частности, для высших учебных заведений, академий и государственных учреждений, где регулярно обрабатывается большое количество запросов на прописку, — говорится в сообщении АО «НИТ».
Ранее государственные услуги, требующие подтверждения со стороны собственника-организации, могли подписываться только первым руководителем, в данном случае ректорами, и процесс сильно затягивался. Обновление позволяет передать эти полномочия сотруднику и ускорить обработку запросов граждан.
Обновление позволяет передать эти полномочия сотруднику и ускорить обработку запросов граждан.
