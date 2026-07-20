Регистрационный сбор за транспортные средства признали конституционным в Эстонии

Поводом для рассмотрения дела стало обращение канцлера юстиции, который считал, что отсутствие механизма возврата регистрационного сбора в случае кражи, уничтожения или иной утраты транспортного средства нарушает принцип соразмерности. Кроме того, заявитель указывал на недостаточную законодательную регламентацию порядка администрирования указанного сбора.



Рассмотрев дело, Верховный суд отклонил ходатайство, указав, что регистрационный сбор представляет собой единовременный платеж, не связанный с фактическим сроком эксплуатации транспортного средства. Основной целью его введения является стимулирование приобретения более экологичных транспортных средств, а последующая утрата автомобиля сама по себе не устраняет экологические последствия его производства.



Суд отметил, что Конституция не обязывает государство предусматривать возврат регистрационного сбора в случае утраты транспортного средства. Введение такого механизма относится к компетенции законодателя и может быть реализовано по его усмотрению.



Кроме того, Верховный суд пришел к выводу, что действующее регулирование не нарушает принцип равенства. Исключения, позволяющие вернуть регистрационный сбор при вывозе транспортного средства за пределы страны, направлены на предотвращение двойного налогообложения и не сопоставимы с ситуациями, связанными с кражей или уничтожением автомобиля.



Также Суд признал, что порядок администрирования регистрационного сбора соответствует требованиям Конституции. Несмотря на то что отдельные процедурные вопросы регулируются посредством применения положений Закона об административном производстве, это не свидетельствует о наличии пробелов в законодательстве.

Ранее Конституционный суд Казахстана дал официальное пояснение ряда статей новой Конституции.