Регистрация по месту жительства будет доступна через мобильное приложение

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Оформить временную или постоянную регистрацию по месту жительства можно оформить онлайн через мобильное приложение, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Kaspi.kz совместно с Комитетом миграционной службы МВД, Министерством юстиции, МЦРИАП запустят новый сервис. Теперь оформить временную или постоянную регистрацию по месту жительства или месту временного пребывания можно на экране своего смартфона и в приложении этого банка. Сервис позволяет прописать себя, своих детей, других людей в своей квартире, выписаться самому или выписать кого-то из своего жилья. Если вы хотите прописаться у кого-то, то сервис сам запросит согласие собственника», - сказала в ходе еженедельного брифинга представитель МВД Шугыла Турлыбек.

Уточняется, что при оформлении прописки достаточно ввести ИИН, а ФИО и адреса появятся автоматически.

«Пользоваться сервисом безопасно. При оформлении прописки необходимо пройти фотоверификацию. Это гарантирует, что никто, кроме вас не сможет воспользоваться этим сервисом от вашего имени», - отметила представитель ведомства.

«Необходимо отметить, что МВД из всех государственных органов является основным услугодателем для населения. Мобильные приложения просты и понятны, а их использование исключает контакт услугополучателей с госорганами, поэтому министерством проводится сматрфонизация предоставляемых госуслуг. Гражданам уже доступны на смартфонах такие востребованные госуслуги, как регистрация транспорта, выдача водительских удостоверений, регистрация и снятие с учета по месту жительства и другие», - добавила спикер.