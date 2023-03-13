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    12:35, 13 Март 2023 | GMT +6

    Регистрация по месту жительства будет доступна через мобильное приложение

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Оформить временную или постоянную регистрацию по месту жительства можно оформить онлайн через мобильное приложение, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Kaspi.kz совместно с Комитетом миграционной службы МВД, Министерством юстиции, МЦРИАП запустят новый сервис. Теперь оформить временную или постоянную регистрацию по месту жительства или месту временного пребывания можно на экране своего смартфона и в приложении этого банка. Сервис позволяет прописать себя, своих детей, других людей в своей квартире, выписаться самому или выписать кого-то из своего жилья. Если вы хотите прописаться у кого-то, то сервис сам запросит согласие собственника», - сказала в ходе еженедельного брифинга представитель МВД Шугыла Турлыбек.

    Уточняется, что при оформлении прописки достаточно ввести ИИН, а ФИО и адреса появятся автоматически.

    «Пользоваться сервисом безопасно. При оформлении прописки необходимо пройти фотоверификацию. Это гарантирует, что никто, кроме вас не сможет воспользоваться этим сервисом от вашего имени», - отметила представитель ведомства.

    «Необходимо отметить, что МВД из всех государственных органов является основным услугодателем для населения. Мобильные приложения просты и понятны, а их использование исключает контакт услугополучателей с госорганами, поэтому министерством проводится сматрфонизация предоставляемых госуслуг. Гражданам уже доступны на смартфонах такие востребованные госуслуги, как регистрация транспорта, выдача водительских удостоверений, регистрация и снятие с учета по месту жительства и другие», - добавила спикер.


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