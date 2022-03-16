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РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ПОРОГ ДЛЯ ПАРТИЙ БУДЕТ СНИЖЕН С 20 ДО 5 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
16 Марта 2022, 11:44
РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ПОРОГ ДЛЯ ПАРТИЙ БУДЕТ СНИЖЕН С 20 ДО 5 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК

Президент Казахстана   Политические партии   Послание Президента РК-2022  
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