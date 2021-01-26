Регионы без должного контроля за эпидситуацией по COVID-19 назвали в Минздраве

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В каких регионах Казахстана отмечается отсутствие должного контроля за эпидситуацией. Об этом на расширенном заседании Правительства, которое проходит в режиме видеоконференцсвязи, сообщил министр здравоохранения РК Алексей Цой, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Министерство ежедневно проводит оценку эпидситуации согласно матрице. На 26 января в «красной» зоне находятся восемь регионов. Это города Нур-Султан, Алматы, Акмолинская, Атырауская, Западно-Казахстанская, Костанайская, Павлодарская, Северо-Казахстанская области. При этом в Акмолинской, Костанайской, Павлодарской областях отмечается отсутствие должного контроля за эпидситуацией. В результате чего 40% заболеваемости страны приходится на эти регионы», - сообщил министр.

Он также отметил, что в этой связи акимам регионов необходимо принять эффективные дополнительные ограничительные меры и обеспечить контроль за их соблюдением.

Напомним, сегодня проходит расширенное заседание Правительства под председательством Президента Касым-Жомарта Токаева.

Как ранее сообщалось, на заседании Правительства будут представлены отчеты об итогах социально-экономического развития страны за 2020 год. В ходе мероприятия также будут рассмотрены планы на предстоящий период.