Регионы с самой высокой рождаемостью и смертностью назвали в Бюро нацстатистики РК

В Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам РК рассказали о демографической ситуации за январь–март 2024 года, передает агентство Kazinform.

По информации бюро нацстатистики, численность населения на 1 апреля 2024 года составила 20 095 963 человека, из них горожане — 12 513 014, сельские жители — 7 582 949 человек. Общий прирост населения за 3 месяца составил 62 121 человек.

За первые три месяца 2024 года число родившихся составило 91,9 тысячи человек, число умерших — 33,4 тысячи человек. Таким образом, естественный прирост населения составил 58,4 тысячи человек.

Наибольший уровень рождаемости отмечен в Мангистауской (25,10 человека на 1000 населения), Туркестанской (24,71) областях и городе Шымкенте (23,57).

Самый высокий уровень смертности наблюдался в Северо-Казахстанской (12,05 на 1000 населения), Восточно-Казахстанской (11,98) и Костанайской областях (10,51), что связано с возрастной структурой населения этих областей.

Также за первый квартал этого года зарегистрировано 26,7 тысячи браков и 8,8 тысячи разводов.

Фото: Бюро нацстатистики РК

В январе–марте число прибывших в страну составило 7 471 человек, число выбывших из страны 3 785 человек. Сальдо миграции положительное — 3 686 человек. По сравнению с соответствующим периодом 2023 года число прибывших в Казахстан уменьшилось на 2,7%, выбывших — увеличилось на 42,1%.

Основной миграционный обмен страны происходит с государствами СНГ. Доля прибывших из стран СНГ составила 75,6%, доля выбывших в эти страны 74,7%.

Численность переезжающих в пределах страны по сравнению с соответствующим периодом 2023 годами увеличилась в 2,2 раза. По межрегиональным перемещениям положительное сальдо миграции населения сложилось в 4-х регионах страны: городах Астане (15 390 человек), Алматы (9 187 человек), Шымкенте (3 536 человек) и Алматинской области (168 человек).