Региональный Центр травматологии и ортопедии появится в Алматы

Новый центр будет оказывать специализированную и высокотехнологичную медицинскую помощь при тяжелых травмах на всех этапах — от экстренной помощи в приемном отделении до реабилитации.

ГКБ № 4 является одним из ключевых медицинских учреждений города. Ежегодно здесь проходят лечение более 19 тыс. пациентов и выполняется порядка 12 тыс. операций. В 2025 году проведено 2250 операций по эндопротезированию крупных суставов.

Фото: акимат Алматы

— Создание центра позволит не только расширить объем медицинской помощи, но и усилить координацию травматологической службы в южном регионе страны. Также он будет выполнять образовательные и научно-исследовательские функции, включая повышение квалификации специалистов, — сообщили в управлении общественного здравоохранения города.

Проект реализуется при поддержке акимата Алматы, управления общественного здравоохранения и Министерства здравоохранения РК. Инициатива была рассмотрена на Координационном совете по вопросам травматизма, службы скорой медицинской помощи и медицинской авиации.

Республиканский Национальный научный центр травматологии и ортопедии имени академика Н. Д. Батпенова поддержал создание центра. По оценке специалистов, кадровый потенциал и материально-техническая база ГКБ № 4 соответствуют необходимым требованиям.

В рамках подготовки к созданию центра в больнице уже реконструировано приемное отделение, а также прошли мастер-классы и научно-практическая конференция с участием специалистов Национального медицинского исследовательского центра травматологии и ортопедии имени Р. Р. Вредена (Россия).

— Наша больница традиционно специализируется на травматологии. Сегодня мы усиливаем это направление, развивая инфраструктуру и внедряя новые подходы к лечению. Создание центра позволит системно оказывать помощь и расширить возможности взаимодействия с ведущими специалистами, — отметил директор ГКБ № 4 Биржан Досмаилов.

