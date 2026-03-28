    20:10, 27 Март 2026 | GMT +5

    Региональный Центр травматологии и ортопедии появится в Алматы

    Его планируют создать на базе Городской клинической больницы № 4, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: акимат Алматы

    Новый центр будет оказывать специализированную и высокотехнологичную медицинскую помощь при тяжелых травмах на всех этапах — от экстренной помощи в приемном отделении до реабилитации.

    ГКБ № 4 является одним из ключевых медицинских учреждений города. Ежегодно здесь проходят лечение более 19 тыс. пациентов и выполняется порядка 12 тыс. операций. В 2025 году проведено 2250 операций по эндопротезированию крупных суставов.

    Фото: акимат Алматы

    — Создание центра позволит не только расширить объем медицинской помощи, но и усилить координацию травматологической службы в южном регионе страны. Также он будет выполнять образовательные и научно-исследовательские функции, включая повышение квалификации специалистов, — сообщили в управлении общественного здравоохранения города.

    Проект реализуется при поддержке акимата Алматы, управления общественного здравоохранения и Министерства здравоохранения РК. Инициатива была рассмотрена на Координационном совете по вопросам травматизма, службы скорой медицинской помощи и медицинской авиации.

    Республиканский Национальный научный центр травматологии и ортопедии имени академика Н. Д. Батпенова поддержал создание центра. По оценке специалистов, кадровый потенциал и материально-техническая база ГКБ № 4 соответствуют необходимым требованиям.

    Фото: акимат Алматы

    В рамках подготовки к созданию центра в больнице уже реконструировано приемное отделение, а также прошли мастер-классы и научно-практическая конференция с участием специалистов Национального медицинского исследовательского центра травматологии и ортопедии имени Р. Р. Вредена (Россия).

    — Наша больница традиционно специализируется на травматологии. Сегодня мы усиливаем это направление, развивая инфраструктуру и внедряя новые подходы к лечению. Создание центра позволит системно оказывать помощь и расширить возможности взаимодействия с ведущими специалистами, — отметил директор ГКБ № 4 Биржан Досмаилов.

    Напомним, в Алматинском онкологическом центре начал работу Центр компетенции по онкологическому профилю.

    Теги:
    Здравоохранение Больницы Алматы Минздрав РК
    Камшат Абдирайым
