Региональный экологический саммит пройдет в Казахстане

Цель мероприятия - формирование открытой международной платформы для выработки совместных практических решений по экологическим вызовам, обсуждение проблем экологии и водных ресурсов, а также достижение соглашений по ключевым вопросам.

Для обсуждения актуальных проблем и достижения межгосударственных договорённостей ожидается участие в работе саммита порядка 1500 участников из стран Центральной Азии, Европейского союза, ШОС и Ближнего Востока.

На саммите будут обсуждаться вопросы по 8-и ключевым темам. Это:

Адаптация и экономическая устойчивость к экологическим природным рискам;

Продовольственная безопасность и экосистема региона;

Устойчивое управление природными ресурсами;

Борьба с загрязнением атмосферного воздуха и управление отходами;

Механизмы достижения экологических амбиций;

Справедливый и инклюзивный переход;

Экологические и цифровые компетенции;

Поддержка климатического перехода.

В рамках саммита планируется принятие совместной декларации глав государств Центральной Азии.

Инициатива проведения Регионального экологического саммита 2026 года (РЭС 2026) в партнерстве с ООН была озвучена Президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым в ходе 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в 2023 году.

Международные партнеры саммита: ООН, ОЭСР, МЭА, ИРЕНА, АБР, ВБ, ЕБРР, IWMI, SWITCH-Asia.