Региональный экологический саммит пройдет в Казахстане
С 22 по 24 апреля в столице Казахстана впервые пройдет Региональный экологический саммит, который соберет на одной площадке лидеров государств, экспертов и руководителей международных организаций, передает агентство Kazinform со ссылкой на Министерство экологии и природных ресурсов.
Цель мероприятия - формирование открытой международной платформы для выработки совместных практических решений по экологическим вызовам, обсуждение проблем экологии и водных ресурсов, а также достижение соглашений по ключевым вопросам.
Для обсуждения актуальных проблем и достижения межгосударственных договорённостей ожидается участие в работе саммита порядка 1500 участников из стран Центральной Азии, Европейского союза, ШОС и Ближнего Востока.
На саммите будут обсуждаться вопросы по 8-и ключевым темам. Это:
- Адаптация и экономическая устойчивость к экологическим природным рискам;
- Продовольственная безопасность и экосистема региона;
- Устойчивое управление природными ресурсами;
- Борьба с загрязнением атмосферного воздуха и управление отходами;
- Механизмы достижения экологических амбиций;
- Справедливый и инклюзивный переход;
- Экологические и цифровые компетенции;
- Поддержка климатического перехода.
В рамках саммита планируется принятие совместной декларации глав государств Центральной Азии.
Инициатива проведения Регионального экологического саммита 2026 года (РЭС 2026) в партнерстве с ООН была озвучена Президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым в ходе 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в 2023 году.
Международные партнеры саммита: ООН, ОЭСР, МЭА, ИРЕНА, АБР, ВБ, ЕБРР, IWMI, SWITCH-Asia.