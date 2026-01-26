РУ
телерадиокомплекс президента РК
    17:30, 26 Январь 2026 | GMT +5

    Региональный экологический саммит пройдет в Казахстане

    С 22 по 24 апреля в столице Казахстана впервые пройдет Региональный экологический саммит, который соберет на одной площадке лидеров государств, экспертов и руководителей международных организаций, передает агентство Kazinform со ссылкой на Министерство экологии и природных ресурсов.

    Фото: Министерство экологии и природных ресурсов.

    Цель мероприятия - формирование открытой международной платформы для выработки совместных практических решений по экологическим вызовам, обсуждение проблем экологии и водных ресурсов, а также достижение соглашений по ключевым вопросам.

    Для обсуждения актуальных проблем и достижения межгосударственных договорённостей ожидается участие в работе саммита порядка 1500 участников из стран Центральной Азии, Европейского союза, ШОС и Ближнего Востока.

    На саммите будут обсуждаться вопросы по 8-и ключевым темам. Это:

    • Адаптация и экономическая устойчивость к экологическим природным рискам;
    • Продовольственная безопасность и экосистема региона;
    • Устойчивое управление природными ресурсами;
    • Борьба с загрязнением атмосферного воздуха и управление отходами;
    • Механизмы достижения экологических амбиций;
    • Справедливый и инклюзивный переход;
    • Экологические и цифровые компетенции;
    • Поддержка климатического перехода.

    В рамках саммита планируется принятие совместной декларации глав государств Центральной Азии.

    Инициатива проведения Регионального экологического саммита 2026 года (РЭС 2026) в партнерстве с ООН была озвучена Президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым в ходе 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в 2023 году.

    Международные партнеры саммита: ООН, ОЭСР, МЭА, ИРЕНА, АБР, ВБ, ЕБРР, IWMI, SWITCH-Asia.

