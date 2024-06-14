Региональные соперники в одной лодке: Иран и Саудовская Аравия могут стать соседями по БРИКС

На саммите БРИКС в Йоханнесбурге (ЮАР) в 2023 году было объявлено о расширении организации за счет добавления шести новых государств-членов — Аргентины, Египта, Эфиопии, Ирана, Саудовской Аравии и ОАЭ. Вступление в БРИКС новых стран примечательно тем, что его членами могут стать геополитические соперники – Иран и Саудовская Аравия. Собственный корреспондент агентства Kazinform попробовал проанализировать, что можно ожидать от такого соседства.

Иран и Саудовская Аравия уже «соседствуют» на площадке ШОС

Сразу скажем, что оба государства соседствуют на одной блоковой площадке не впервые. В 2022 году Иран стал полноправным членом Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), а Саудовская Аравия стала «партнером по диалогу» с перспективой полноправного членства.

Теперь же оба государства встретятся на полях БРИКС.

Такое расширение блока представляет собой значительный шаг в укреплении его глобального влияния и отражает стремление БРИКС усилить представительство развивающихся стран в международных финансовых институтах, тем самым снижая зависимость от доллара США.

В чем преимущества

Для Ирана присоединение к БРИКС является политической победой, так как оно позволяет Тегерану заявлять, что усилия западных стран по изоляции Ирана не увенчались успехом. При этом экономические отношения Ирана с другими странами-членами БРИКС продолжают страдать из-за санкций США.

В то же время, восстановление дипломатических отношений между Ираном и Саудовской Аравией в 2023 году стало важным шагом к снижению напряженности в регионе и укреплению многостороннего сотрудничества в рамках БРИКС.

Саудовская Аравия, как один из крупнейших экспортеров нефти, также рассматривает членство в БРИКС как возможность усилить свое влияние на мировую экономику и диверсифицировать свои экономические связи.

Для обеих стран участие в БРИКС предоставляет платформу для продвижения их экономических интересов и укрепления политической стабильности в регионе.

Инфографика: Расширенный БРИКС и его ожидаемый ВВП / МВФ

Эксперты считают, что расширение БРИКС является сигналом спроса на альтернативные структуры для решения общих проблем и продвижения интересов государств Глобального Юга, которые не находят удовлетворения в нынешнем глобальном порядке.

Долгосрочная нормализация

Существует мнение, что одновременное вступление обоих государств в БРИКС и, в будущем, вступление Саудовской Аравии в ШОС может усилить начинающийся процесс двусторонней нормализации отношений между Тегераном и Эр-Риядом.

Такого мнения придерживается, к примеру, эксперт по внешней политике из Брюсселя Эльдар Мамедов. В своей публикации на аналитическом ресурсе Responsible Statacraft он отмечает, что отсутствие четких критериев вступления в организацию, в отличие от того же НАТО и ЕС, сыграет скорее на руку Ирану и Саудовской Аравии, для которых скорее важна траектория и перспектива долгосрочной нормализации, а не немедленные результаты и нереалистичные обязательства и ожидания.

Эксперт также подчеркивает, что БРИКС и ШОС могут только помочь, но не заменить двусторонний путь нормализации отношений между Саудовской Аравией и Ираном. Также ожидается, что экономические выгоды от саудовско-иранского сближения могут материализоваться медленно.

Тут следует объяснить, что БРИКС не является организацией как таковой, в том понимании, к которому мы привыкли. Являясь больше межгосударственным объединением, у БРИКС нет штаб-квартиры, секретариата или учредительного договора. В то же время у БРИКС есть официальное учреждение, находящееся в совместной собственности – Новый банк развития.

Нельзя сбрасывать со счетов и то, что в отношениях между Тегераном и Эр-Риядом могут возникнуть разногласия вплоть до возобновления конфронтации – в таком случае это может негативно повлиять на сплоченность БРИКС, поскольку бе стороны будут использовать любые имеющиеся у них рычаги воздействия в ущерб другой.

Экономический прагматизм

В попытке сформировать прогнозы от взаимодействия региональных соперников в БРИКС собственный корреспондент агентства Kazinform задал вопросы иорданскому политологу, эксперту по геополитике и международным отношениям Амеру ас-Сабайле.

— Что может означать вступление Ирана и Саудовской Аравии в БРИКС для геополитической ситуации в регионе и в мире?

Фото: None

— Это важная тенденция среди стран, которые ищут новые экономические возможности. Новые экономические альянсы не должны ограничиваться старыми формами союзов. Это означает, что возможность сотрудничества и получения экономической выгоды от новых структур, новых стран и новых развивающихся экономик не является каким-либо табу. Сегодня весь мир основывается на концепции экономического прагматизма, где страны ищут возможности и прибыль через двусторонние отношения или вступая в новые коалиции.

— Каким образом участие обоих стран в БРИКС может повлиять на их экономические отношения с другими членами блока и мировыми игроками?

— Безусловно, такие отношения повлияют на их экономики, поскольку все ищут новые возможности. Все стремятся к доступу к торговым коридорам, рынкам и ключевым источникам энергии, таким как минералы и газ. Это означает, что сбалансированный обмен интересами окажет очень положительное влияние на эти страны.

— Может ли включение в БРИКС крупных экспортеров нефти, таких как Саудовская Аравия и Иран, изменить энергетическую политику блока?

— Без сомнения, такое сотрудничество среди экспортеров нефти даст им возможность иметь более общую точку зрения, увеличивая согласованность в формировании политик глобальных энергетических секторов. Мы имеем дело с широкой географической представленностью, от Персидского залива до Азии и Южной Америки.

— Как это участие может повлиять на региональный баланс и политическую динамику на Ближнем Востоке?

— Чем больше гармонии между этими странами и экономических выгод для всех, тем лучше понимание проблем Ближнего Востока. Это также может повысить эффективность политик по сдерживанию конфликтов и дестабилизации, особенно если такие альянсы становятся более прибыльными в экономическом плане. Это означает, что стабильность может стать приоритетом в будущем. Таким образом, чем больше мы усиливаем экономическое сотрудничество и экономические выгоды среди этих стран, тем более стабильность может стать основой политик в регионе.

Инфографика: что могут принести шесть новых членов БРИКС / visualcapitalist.com

Эр-Рияд еще не решился

Ожидалось, что с 1 января 2024 года все шесть государств, приглашенных на саммите в Йоханнесбурге – Иран, Саудовская Аравия, Египет, Эфиопия, Аргентина и ОАЭ – станут членами БРИКС. Между тем, только четверо из них с этого года стали членами БРИКС – это Иран, Египет, Эфиопия и ОАЭ.

Саудовская Аравия еще не вступила в БРИКС, и рассматривает предложение о присоединении.

В начале 2024 года государственное телевидение Саудовской Аравии сообщило, что королевство присоединилось к блоку, позже министр торговли Маджид аль-Касаби опроверг официальное вступление страны в БРИКС.

Как сообщает Reuters, Саудовская Аравия все еще рассматривает приглашение стать членом БРИКС.

- Саудовская Аравия оценивает преимущества, а затем примет решение, и этот процесс продолжается, - заявил один из источников агентства.

Российские СМИ сообщают, что, несмотря на еще не решенный статус Саудовской Аравии в БРИКС, представители королевства посетили два мероприятия

Аргентина и вовсе отказалась от вступления в БРИКС. Ее новый президент Хавьер Милей в письме лидерам стран членов организации сообщил, что решения, принятые предыдущим правительством, были пересмотрены.