Региональный центр волонтёрского движения открыли в Павлодаре

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Ассамблея народа Казахстана Павлодарской области в рамках проведения Года волонтёров на базе в павлодарском Доме дружбы презентовала Центр волонтёрского движения АНК области, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«В работе центра волонтёрского движения ассамблеи народа Казахстана примут участие представители этнокультурных объединений АНК, активные члены молодёжного крыла АНК, студенты вузов, а также добровольные волонтёры», - сообщили корреспонденту Казинформа в областной Ассамблее народа Казахстана (АНК).

На открытии центра гостям презентовали четыре направления его работы: «Бірлік» («Единство»), Білім («Знание»), Тәрбие («Образование»), Келісім («согласие»). По словам организаторов, цель создания такого очага - создание единого центра организации и координации вопросов волонтёрской деятельности Ассамблеи народа Казахстана, единой площадки гражданского участия для реализации социальных инициатив и проектов.





«Сформирована база данных региональных волонтёров, утверждён план работы центра на 2020 год», - добавили в областной АНК.

В поддержку Центра волонтёрского движения выступили активисты АНК, волонтёры-координаторы: Рамиль Смаилов, руководитель Центра волонтёрского движения, Виктория Шрейнер, которая будет курировать социальное волонтёрство, Людмила Николаевна Бевз (образовательное направление), преподаватель физической культуры Раиса Афанасьева (спортивное направление) и Ольга Николашина (волонтёрство в медиации).



