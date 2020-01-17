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Региональный центр волонтёрского движения открыли в Павлодаре

17 Января 2020 22:44
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Региональный центр волонтёрского движения открыли в Павлодаре

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Ассамблея народа Казахстана Павлодарской области в рамках проведения Года волонтёров на базе в павлодарском Доме дружбы презентовала Центр волонтёрского движения АНК области, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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«В работе центра волонтёрского движения ассамблеи народа Казахстана примут участие представители этнокультурных объединений АНК, активные члены молодёжного крыла АНК, студенты вузов, а также добровольные волонтёры», - сообщили корреспонденту Казинформа в областной Ассамблее народа Казахстана (АНК).

На открытии центра гостям презентовали четыре направления его работы: «Бірлік» («Единство»), Білім («Знание»), Тәрбие («Образование»), Келісім («согласие»). По словам организаторов, цель создания такого очага - создание единого центра организации и координации вопросов волонтёрской деятельности Ассамблеи народа Казахстана, единой площадки гражданского участия для реализации социальных инициатив и проектов.



«Сформирована база данных региональных волонтёров, утверждён план работы центра на 2020 год», - добавили в областной АНК.

В поддержку Центра волонтёрского движения выступили активисты АНК, волонтёры-координаторы: Рамиль Смаилов, руководитель Центра волонтёрского движения, Виктория Шрейнер, которая будет курировать социальное волонтёрство, Людмила Николаевна Бевз (образовательное направление), преподаватель физической культуры Раиса Афанасьева (спортивное направление) и Ольга Николашина (волонтёрство в медиации).



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Ключевые слова: Павлодарская область, АНК, волонтёрство,
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Автор:

Антон Гагарин

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