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Региональные программы развития рыбного хозяйства разработают в Казахстане

2 Сентября 2020 13:03
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Региональные программы развития рыбного хозяйства разработают в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Регионы разработают программы развития рыбного хозяйства в Казахстане. Об этом сообщил министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Магзум Мирзагалиев на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Глава государства отметил, что рыбная отрасль заслуживает пристального внимания. Потенциал отрасли значителен. Об этом я докладывал недавно на заседании Правительства. Аскар Узакпаевич, во исполнение Вашего поручения, до 1 ноября совместно с акиматами будут разработаны региональные программы развития рыбного хозяйства. Будут выведены региональные индикаторы», - сказал Магзум Мирзагалиев, обращаясь к Премьер-Министру.

Он также добавил, что на прошлой неделе проведено установочное совещание с участием акиматов, научных организаций и бизнес-сообществ.

«Просим акимов областей определить ответственных заместителей за разработку региональных программ», - подчеркнул Магзум Мирзагалиев.

Ранее глава Минэкологии сообщал, что Казахстан характеризуется низким потреблением рыбы на душу населения.
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Серик Сабеков

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