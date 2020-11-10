+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 2 °С
Алматы: 11 °С
USD 431.1 EUR 511.8
RUB 5.59 CNY 65.54
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Региональные центры по контролю над заболеваниями предложил создать странам ШОС Касым-Жомарт Токаев

10 Ноября 2020 16:29
Поделиться:
Региональные центры по контролю над заболеваниями предложил создать странам ШОС Касым-Жомарт Токаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил государствам-членам ШОС создать региональные центры по контролю над заболеваниями и биобезопасности, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Касым-Жомарт Токаев подвел итоги своего выступления на саммите ШОС
Считаю важным обеспечить синергию национальных программ инфраструктурного развития – Президент Касым-Жомарт Токаев: Коронавирус стал жестким испытанием для мирового сообщества Президент РК предложил странам ШОС увеличивать долю национальных валют во взаиморасчетах

«Казахстан считает принципиально важным, чтобы общие усилия были направлены на достижение благородной цели - «всё для людей». В этом вижу гарантию укрепления нашего коллективного иммунитета перед лицом пандемии и других глобальных вызовов», - сказал Касым-Жомарт Токаев в ходе саммита ШОС.

По словам Главы государства, ШОС оказалась на высоте в плане координации усилий по преодолению негативных последствий пандемии.

«Понятная для всех наших народов пословица «Друг познается в беде» наиболее точно отражает дух сотрудничества государств-членов ШОС в ходе обострения этой разрушительной эпидемии. Взаимная гуманитарная помощь и направление специалистов-эпидемиологов помогли стабилизировать ситуацию в наших странах. Казахстан выражает благодарность соответствующим странам, включая Россию и Китай, за активное и продуктивное сотрудничество по данной глобальной проблеме», - отметил К. Токаев.

«В то же время мы все хорошо понимаем, что предстоит длительная борьба против пандемии, ее влияния как на здоровье наших граждан, так и на экономику государств-членов ШОС. Есть все основания полагать, что утверждение на сегодняшнем заседании комплексного плана совместных действий по противодействию угрозам эпидемии - это коллективный ответ на вызовы времени. Важной считаем нашу инициативу о создании под эгидой ВОЗ сети региональных центров по контролю над заболеваниями и биобезопасности», - заявил Касым-Жомарт Токаев.

«По данным ООН, спад мировой экономики по итогам 2020 года достигнет 4,4%. Международные туристские потоки сократятся почти на 70%, потоки прямых инвестиций обвалятся до 40%. В этих условиях мы должны найти эффективное решение наиболее актуального вопроса - как нам адаптировать ШОС к сложным реалиям во имя интересов наших граждан. Уверен, шанхайский дух, а также солидный опыт совместного поиска консолидированных ответов на вызовы современности в конечном счете позволят решить эту задачу», - заявил Президент.

Напомним, в ходе саммита Президент Казахстана призвал страны Шанхайской организации сотрудничества поддержать создание международного агентства по биологической безопасности.




Подписывайтесь на наш канал:

#ШОС   #Президент Казахстана  
Поделиться:

Автор:

Акбота Кузекбай

Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив