Региональную безопасность обсудили эксперты из Казахстана и России
Семинар организовали центр прикладных исследований «TALAP», Центр комплексных европейских и международных исследований НИУ Высшая школа экономики и НПО «Казахстанский совет по международным отношениям».
В мероприятии приняли участие Помощник Президента Республики Казахстан Ерлан Карин, директор центра прикладных исследований «TALAP»Рахим Ошакбаев, государственный и общественный деятель Ермухамет Ертысбаев, заместитель директора КИСИ при Президенте Республики Казахстан Санат Кушкумбаев, а также программный директор клуба «Валдай», руководитель Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ Высшая школа экономики Тимофей Бордачев, директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ Высшая школа экономики Анастасия Лихачева, научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ Высшая школа экономики Александр Королев, приглашенный исследователь Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ Высшая школа экономики Мирас Жиенбаев.
В ходе семинара были обсуждены приоритеты двусторонних казахстанско-российского отношений, международной политики и региональной безопасности.