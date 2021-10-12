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    13:32, 12 Октябрь 2021 | GMT +6

    Региональную безопасность обсудили эксперты из Казахстана и России

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Экспертный семинар «Россия и Казахстан: новые направления сотрудничества» прошел в Нур-Султане, передает МИА «Казинформ».

    Семинар организовали центр прикладных исследований «TALAP», Центр комплексных европейских и международных исследований НИУ Высшая школа экономики и НПО «Казахстанский совет по международным отношениям».

    В мероприятии приняли участие Помощник Президента Республики Казахстан Ерлан Карин, директор центра прикладных исследований «TALAP»Рахим Ошакбаев, государственный и общественный деятель Ермухамет Ертысбаев, заместитель директора КИСИ при Президенте Республики Казахстан Санат Кушкумбаев, а также программный директор клуба «Валдай», руководитель Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ Высшая школа экономики Тимофей Бордачев, директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ Высшая школа экономики Анастасия Лихачева, научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ Высшая школа экономики Александр Королев, приглашенный исследователь Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ Высшая школа экономики Мирас Жиенбаев.

    В ходе семинара были обсуждены приоритеты двусторонних казахстанско-российского отношений, международной политики и региональной безопасности.


    Теги:
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