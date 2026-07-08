Реформу алфавита одобрили в Узбекистане: что изменится

Законодательная палата Олий Мажлиса приняла сразу в трех чтениях закон о внесении изменений в узбекский алфавит на основе латинской графики. Документ направлен на рассмотрение Сената, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

Согласно законопроекту, пересматривается состав действующего узбекского алфавита на основе латинской графики. В частности, предполагается, что алфавит будет состоять из 28 букв и одного знака апострофа вместо 26 букв и 3 буквосочетаний, а также уточняется применение некоторых букв.

В проекте также предлагается изменить начертание некоторых букв алфавита. В частности, вместо нынешних букв «Sh», «Ch», «Oʻ» и «Gʻ», которые пишутся с использованием двух знаков, предполагается ввести соответственно знаки «Ş», «Ç», «Ö» и «Ğ». Кроме того, предлагается отказаться от действующего буквосочетания «Ng».

Фото: законодательная палата Узбекистана

Депутаты предложили внедрять изменения поэтапно. Ранее выданные документы, национальная валюта и ценные бумаги сохранят юридическую силу.

Фото: законодательная палата Узбекистана

До установленного срока также разрешат использовать действующие государственные символы, вывески и указатели. Такой подход позволит избежать массовой замены документов и материальных носителей и снизить нагрузку на государственный бюджет.

Ожидается, что реформа расширит возможности цифровизации узбекского языка. После одобрения Сенатом закон будет направлен на подпись президенту.

Ранее сообщалось, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал расширять использование тюркского алфавита.