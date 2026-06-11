Реформы Казахстана и партнерство с ЕС обсудили в Европарламенте

Сегодня в Европейском парламенте фракция «Патриоты за Европу» организовала конференцию, посвященную политическим процессам в Казахстане, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в ЕС.

Мероприятие, посвященное стратегическому партнерству Казахстана и ЕС, вызвало высокий интерес со стороны евродепутатов — присутствовали представители сразу трех фракций Европейского парламента — члены Делегации по странам Центральной Азии и Монголии (DCAS).

В работе круглого стола принял участие Чрезвычайный и Полномочный Посол РК в Бельгии, а также глава Представительства РК при Европейском союзе и в НАТО Роман Василенко.

Открывая дискуссию главный редактор издания «Дипломатический мир» (Бельгия) Альберто Туркстра отметил актуальность внутриполитических процессов, происходящих в Казахстане, в том числе с точки зрения и интересов Европейского союза.

Ведущий член группы «Патриоты за Европу» Тьерри Мариани (Франция) подчеркнул растущее значение региона Центральной Азии для ЕС.

— Астана выбирает путь постепенной, суверенной модернизации в своем собственном темпе. Именно этот прагматизм мы должны понять, и ни в коем случае нельзя подменять его нашими собственными шаблонами восприятия. Эта конференция — как раз прекрасная возможность рассмотреть отношения между Казахстаном и Европейским союзом во всей их полноте и без наивности с обеих сторон, — подчеркнул евродепутат.

Член Делегации по странам Центральной Азии Жорон Виржини отметила, что конституционные реформы в Казахстане вызывают интерес в рамках Европейского парламента. По ее словам, в нашей стране идет активный процесс укрепления демократических институтов. Кроме того, подобные мероприятия полезны с точки зрения обмена мнениями о взглядах Казахстана и ЕС на актуальные геополитические вопросы.

Ранее Посол ЕС в Казахстане заявила, что конституционные реформы открывают новые возможности для сотрудничества.