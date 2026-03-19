Посол ЕС в Казахстане: Конституционные реформы открывают новые возможности для сотрудничества
Казахстан и Евросоюз продолжают углублять сотрудничество по ключевым направлениям, включая энергетику, транспорт и повестку в области прав человека. В эксклюзивном интервью агентству Kazinform Посол Европейского союза в Казахстане Алешка Симкич рассказала о текущих приоритетах взаимодействия, оценке конституционных реформ и перспективах дальнейшего партнерства.
— Госпожа Симкич, как Вы оцениваете итоги прошедшего референдума в Казахстане?
— Разумеется, мы внимательно следили за всей дискуссией вокруг новой Конституции с тех пор, как Президент Касым-Жомарт Токаев объявил о ней еще в сентябре 2025 года.
И я могу поздравить руководство Казахстана с впечатляющими результатами как по явке, так и по уровню поддержки новой Конституции.
Понимаю, что теперь будет приниматься и новое законодательство, которое должно соответствовать положениям принятой Конституции. Со своей стороны мы, как Европейский союз, будем обращать внимание на соответствие данных законов международным обязательствам Казахстана и продолжим наблюдать за дальнейшим развитием событий. Конституция — это решение народа Казахстана.
Отношения между Казахстаном и ЕС продолжают развиваться в позитивном ключе. Сейчас мы продолжаем диалоги по различным темам в рамках Соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве (СРПС).
У нас сложился очень продуктивный диалог. Мне нравится тот факт, что у нас не два монолога, а происходит реальное обсуждение. Есть положительные, и отрицательные моменты, которые мы можем высказать друг другу, но главное — мы сотрудничаем, и я не вижу причин, по которым это могло бы измениться в будущем.
— Госпожа Симкич, насколько мы знаем сейчас в Астане проходят несколько Подкомитетов ЕС-РК, могли бы Вы подробнее рассказать о данных встречах?
— Да, у нас есть три дня взаимных встреч в области энергетики, правосудия и транспорта. Как я уже упоминала, существует Соглашение о расширенном партнерстве и сотрудничестве, десятилетие подписания которого мы отмечали в прошлом декабре.
Это ежегодная процедура: один год встреча проходит в Астане, другой — в Брюсселе. В этом году мы в Астане, и мы рады, что наш глава управления по Центральной Азии Европейской службы внешних действий вместе с Заместителем Генпрокурора РК и многими представителями казахстанского Правительства обсуждает вопросы прав человека, юстиции, внутренних дел, а также энергетики и транспорта — все те сферы, которые охватывает Соглашение.
Что касается энергетики, мы говорим о двух вещах. Во-первых, это энергетическая безопасность как для Казахстана, так и для Евросоюза. Безусловно, для нас Казахстан — важный поставщик энергии, в частности нефти. Я думаю, сейчас около 12% всех потребностей Евросоюза в нефти обеспечивается Казахстаном, и мы хотим укреплять это сотрудничество.
Во-вторых, это «зеленая» энергетика: обсуждение повестки устойчивого развития, сотрудничество в области возобновляемых источников, «зеленого» водорода и других направлений.
Кроме того, для улучшения сотрудничества нам необходимо совершенствовать связи. Сейчас взаимосвязанность все еще нуждается в дальнейшем развитии: доставка больших объемов грузов, включая энергоресурсы из Казахстана, в Европу, занимает слишком много времени. Нам нужно сократить эти сроки.
Здесь есть несколько нюансов: финансовые вопросы (кто будет инвестировать), а также экологические вызовы, которые необходимо учитывать. Но суть в том, что нам нужно работать.
— Какие дальнейшие шаги планирует предпринять Брюссель для укрепления связей с Казахстано в области транспорта, логистики, энергетики, важнейших сырьевых ресурсов?
— Контекст сбалансированной внешней политики Казахстана нам понятен: мы понимаем географию страны. Казахстан должен сотрудничать с партнерами, с которыми его связывают исторические и экономические узы. Я хочу подчеркнуть, что Европейский союз — важный вектор.
Мы продолжаем прекрасное сотрудничество на многосторонних площадках: в рамках ООН, ОБСЕ и других международных организаций. Думаю, у нас схожие взгляды, хотя и разные перспективы.
Убеждена, что помимо всех упомянутых областей — транспорта, климата, энергетики — нам также есть о чем поговорить в вопросах мира и глобальной стабильности. И здесь, я верю, Казахстан и Европейский Союз придерживаются одинаковых позиций и являются большими партнерами.
