Посол ЕС в Казахстане: конституционные реформы открывают новые возможности для сотрудничества

— Госпожа Симкич, как Вы оцениваете итоги прошедшего референдума в Казахстане?

— Разумеется, мы внимательно следили за всей дискуссией вокруг новой Конституции с тех пор, как Президент Касым-Жомарт Токаев объявил о ней еще в сентябре 2025 года.

И я могу поздравить руководство Казахстана с впечатляющими результатами как по явке, так и по уровню поддержки новой Конституции.

Понимаю, что теперь будет приниматься и новое законодательство, которое должно соответствовать положениям принятой Конституции. Со своей стороны мы, как Европейский союз, будем обращать внимание на соответствие данных законов международным обязательствам Казахстана и продолжим наблюдать за дальнейшим развитием событий. Конституция — это решение народа Казахстана.

Отношения между Казахстаном и ЕС продолжают развиваться в позитивном ключе. Сейчас мы продолжаем диалоги по различным темам в рамках Соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве (СРПС).

У нас сложился очень продуктивный диалог. Мне нравится тот факт, что у нас не два монолога, а происходит реальное обсуждение. Есть положительные, и отрицательные моменты, которые мы можем высказать друг другу, но главное — мы сотрудничаем, и я не вижу причин, по которым это могло бы измениться в будущем.

— Госпожа Симкич, насколько мы знаем сейчас в Астане проходят несколько Подкомитетов ЕС-РК, могли бы Вы подробнее рассказать о данных встречах?

— Да, у нас есть три дня взаимных встреч в области энергетики, правосудия и транспорта. Как я уже упоминала, существует Соглашение о расширенном партнерстве и сотрудничестве, десятилетие подписания которого мы отмечали в прошлом декабре.

Это ежегодная процедура: один год встреча проходит в Астане, другой — в Брюсселе. В этом году мы в Астане, и мы рады, что наш глава управления по Центральной Азии Европейской службы внешних действий вместе с Заместителем Генпрокурора РК и многими представителями казахстанского Правительства обсуждает вопросы прав человека, юстиции, внутренних дел, а также энергетики и транспорта — все те сферы, которые охватывает Соглашение.

Что касается энергетики, мы говорим о двух вещах. Во-первых, это энергетическая безопасность как для Казахстана, так и для Евросоюза. Безусловно, для нас Казахстан — важный поставщик энергии, в частности нефти. Я думаю, сейчас около 12% всех потребностей Евросоюза в нефти обеспечивается Казахстаном, и мы хотим укреплять это сотрудничество.

Во-вторых, это «зеленая» энергетика: обсуждение повестки устойчивого развития, сотрудничество в области возобновляемых источников, «зеленого» водорода и других направлений.

Кроме того, для улучшения сотрудничества нам необходимо совершенствовать связи. Сейчас взаимосвязанность все еще нуждается в дальнейшем развитии: доставка больших объемов грузов, включая энергоресурсы из Казахстана, в Европу, занимает слишком много времени. Нам нужно сократить эти сроки.

Здесь есть несколько нюансов: финансовые вопросы (кто будет инвестировать), а также экологические вызовы, которые необходимо учитывать. Но суть в том, что нам нужно работать.

— Какие дальнейшие шаги планирует предпринять Брюссель для укрепления связей с Казахстано в области транспорта, логистики, энергетики, важнейших сырьевых ресурсов?

— Контекст сбалансированной внешней политики Казахстана нам понятен: мы понимаем географию страны. Казахстан должен сотрудничать с партнерами, с которыми его связывают исторические и экономические узы. Я хочу подчеркнуть, что Европейский союз — важный вектор.

Мы продолжаем прекрасное сотрудничество на многосторонних площадках: в рамках ООН, ОБСЕ и других международных организаций. Думаю, у нас схожие взгляды, хотя и разные перспективы.

Убеждена, что помимо всех упомянутых областей — транспорта, климата, энергетики — нам также есть о чем поговорить в вопросах мира и глобальной стабильности. И здесь, я верю, Казахстан и Европейский Союз придерживаются одинаковых позиций и являются большими партнерами.

Ранее сообщалось, что Казахстан и Евросоюз наметили новые направления энергетического партнерства.

Мы также писали, что Казахстан планирует завершить переговоры с ЕС по упрощению визового режима в течение года.