Реформы для общества и партий: депутат Мажилиса о конституционных новшествах

— Сегодня в стране идут масштабные политические и конституционные реформы. Как Вы, как социолог и ученый, оцениваете текущее состояние политической системы Казахстана? Насколько эти изменения своевременны?

— Я считаю, что эти изменения во многом продиктованы самим состоянием общества. Сегодня мы видим две условные группы граждан: одни живут в привычном ритме «работа–дом», другие — активно вовлечены в общественно-политические процессы и хотят участвовать в изменениях. И эта вторая группа достаточно многочисленна, она есть во всех регионах страны.

Показателем начавшихся изменений стала возросшая гражданская активность — в частности, на выборах в маслихаты и сельских акимов, а также позитивное восприятие одномандатных округов на местном уровне. Мы видим рост интереса к участию в представительных органах и реальную вовлеченность граждан.

— Можно ли говорить о том, что казахстанцы готовы к этим реформам?

— Безусловно. За последние годы были внедрены различные инструменты гражданского участия: электронные петиции, общественные советы, Национальный курултай. Интерес к их работе был очень высоким. Эти механизмы показали, что запрос на участие в управлении страной существует.

Реформы, которые мы проводим сегодня, с одной стороны, отвечают ожиданиям активной части общества, а с другой — формируют культуру участия у тех граждан, которые раньше оставались в стороне.

— Получается, новые конституционные нормы направлены на повышение гражданской активности?

— Да, они создают реальные инструменты для реализации гражданской инициативы. Важно, что представители гражданского общества смогут участвовать не только в консультативном формате, но и на уровне законодательных инициатив. Это принципиально иной уровень ответственности и вовлеченности.

Недостаточно просто высказывать мнение — необходимо предлагать проработанные решения и понимать механизмы их реализации. Это станет серьезным стимулом для развития гражданского сектора.

Конституция задает философию дальнейшего развития страны. В новом проекте закрепляется принцип ответственного гражданского патриотизма.

Патриотизм — это не декларации и символы, а конкретные действия: участие в жизни дома, района, населенного пункта, готовность брать на себя ответственность и предлагать решения.

— В обществе обсуждается идея однопалатного Парламента и перехода к полностью пропорциональной системе. Не противоречит ли это задаче повышения вовлеченности граждан?

— Любые изменения нужно оценивать через практику. Парламент — это прежде всего, представительный и законодательный орган, где важна целостность курса и конкуренция идей, а не персоналий.

При большом количестве одномандатников существует риск фрагментации и затягивания законодательного процесса, что может негативно сказаться на устойчивости, экономике и инвестиционном климате. Пропорциональная система позволяет выстраивать более системный диалог и обеспечивает стабильность.

— Как, на ваш взгляд, эти изменения повлияют на партийную систему?

— Закрепление статуса политических партий на уровне Конституции усиливает их роль как институтов. Это не только расширяет их возможности, но и повышает ответственность перед обществом и избирателями.

Партиям предстоит серьезная работа: выстраивание внутренней структуры, формирование списков, работа с регионами. Возможно, мы увидим возвращение к практике праймериз, чтобы в партийные списки попадали действительно узнаваемые и авторитетные в регионах люди.

— Можно ли ожидать обновления партийного поля?

— Это вполне возможно. Эффективность партий будет зависеть не только от законодательства, но и от их собственной активности и способности адаптироваться к новым условиям. Там, где партии смогут предложить понятную идеологию и сильных представителей, возрастет и интерес граждан к выборам.

Мы вступаем в эпоху перемен, и важно не просто зафиксировать изменения в Конституции, а постоянно анализировать, как они работают на практике. Если какие-то механизмы окажутся неэффективными, у нас есть возможность их корректировать.

Главное — не бояться пробовать. Без движения и экспериментов развития не будет.

