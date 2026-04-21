Реформа здравоохранения в Германии может привести к сокращению врачей и закрытию отделений

Меры, предлагаемые министром здравоохранения ФРГ Ниной Варкен для предотвращения дефицита бюджета государственной системы медстрахования, приведут к тому, что финансирование врачебных практик и больниц в Германии сократится, а ждать приема пациентам придется дольше, предупреждает глава Федерального объединения врачей больничных касс (KBV) Андреас Гассен.

Глава Немецкой ассоциации больниц Геральд Гасс выразил опасение, что медучреждениям придется увольнять часть врачей и закрывать убыточные отделения, независимо от того, насколько они необходимы в конкретном регионе. До этого Гасс заявлял, что предложенные меры «равносильны санкционированному государством закрытию больниц».

Немецкое дерматологическое общество призвало правительство сохранить программу регулярного бесплатного скрининга рака кожи. Приостановка этой программы будет иметь «фатальные последствия», отметили там, указав, что расходы значительно увеличатся, если заболевания будут выявляться только на поздних стадиях.

Ранее Нина Варкен представила пакет мер по жесткой экономии в немецкой системе здравоохранения. В нем идет речь, в частности, о сокращении расходов на медучреждения, отмене бесплатного медстрахования для безработных супругов, увеличению доплат за лекарства, отпускаемые по рецепту. Ожидается, что эти меры компенсируют дефицит бюджета и предотвратят дальнейшее увеличение взносов за страхование среди пациентов.

Ранее сообщалось, что крупнейшая клиника реабилитации для подростков с зависимостями закрывается в Германии.