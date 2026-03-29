Крупнейшая клиника реабилитации для подростков с зависимостями закрывается в Германии

Речь идет о клинике имени Дитриха Бонхёффера в Альхорне, где проходили лечение несовершеннолетние.

По информации BILD, учреждение закрывают из-за хронического недофинансирования. После закрытия исчезнут 60 из примерно 85 реабилитационных мест для подростков по всей стране, тогда как, по оценкам властей, помощь требуется более чем 200 тысячам несовершеннолетних.

Руководство клиники заявляет, что выплаты со стороны пенсионного страхования покрывали лишь около 320 евро в день на пациента при необходимых 500–550 евро. В 2025 году учреждение ушло в минус на 1,5 млн евро, а предстоящая реформа финансирования, по словам администрации, окончательно сделала работу невозможной. Врачи предупреждают, что без длительной психотерапевтической помощи после детоксикации подростки рискуют снова вернуться к употреблению, отмечает издание.

Ранее сообщалось, что через специальное приложение контролируют продажу алкоголя и сигарет подросткам в Греции.