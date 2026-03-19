Через специальное приложение контролируют продажу алкоголя и сигарет подросткам в Греции

Правительство Греции представило комплексный план по запрету продажи табачных изделий и алкогольной продукции несовершеннолетним. Особое внимание уделяется тому, как продавцы будут проверять возраст покупателей. Соответствующий закон был принят прошлым летом, а теперь власти продемонстрировали специальное приложение для проверки возраста.

Министр здравоохранения Адонис Георгиадис, и министр по вопросам цифрового управления Димитрис Папастергиу подчеркнули важность интенсивных проверок торговых точек со стороны компетентных органов. Что касается приложения по проверке возраста, то, в Греции заявляют, что это первое внедрение в Европе такого метода контроля.

На презентации также отмечалось, что «внедрение новой законодательной базы с июля 2025 года включает в себя всеобщий запрет на продажу табака и алкоголя несовершеннолетним, обязательную идентификацию возраста покупателей, а также обязательное уведомление полиции о частных мероприятиях с участием несовершеннолетних».

Согласно представленным им данным, с начала реализации закона по настоящее время было проведено около 82 000 проверок, по сравнению с 133 000 за весь 2024 год. При этом было произведено 313 арестов, из которых 67% касались правонарушений, связанных с продажей алкоголя. Кроме того, было наложено 150 административных штрафов, большинство из которых также были связаны с продажей алкоголя.

