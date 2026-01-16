Реформа финансового сектора: что изменит новый закон о банках в Казахстане

В рамках основного закона предусматриваются следующие ключевые направления:

Первое — внедрение пропорционального регулирования банковской деятельности. Для снижения концентрации и развития конкуренции предусматривается введение базовой и универсальной лицензий.

Базовая лицензия будет отличаться от универсальной по объему разрешенных операций и уровню регуляторных требований.

Второе — стимулирование развития финтех-сектора и регулирование цифровых финансовых активов.

Ключевой новеллой является разрешение оборота на территории Казахстана и введение регулирования цифровых финансовых активов как нового класса активов.

Выпуск цифровых финансовых активов будет осуществляться операторами цифровых платформ. Это новые субъекты финансового рынка, деятельность которых будет лицензироваться Национальным банком.

Кроме того, законодательно закрепляется статус цифрового тенге как новой формы национальной валюты. Порядок обращения и использования цифрового тенге будет определяться Нацбанком.

Третье — развитие исламского банкинга. Предусматривается предоставление универсальным банкам права осуществлять исламские банковские операции в рамках имеющейся лицензии.

Нормы позволят банкам создавать внутри своей структуры специализированные подразделения, предлагающие исламские продукты без необходимости создания отдельного банка.

Четвертое — внедрение риск-ориентированной системы поведенческого надзора. Она включает стратегию управления поведенческими рисками, создание независимых подразделений по оценке финансовых продуктов, требования к финансовым организациям по управлению финансовыми продуктами, по раскрытию полной и достоверной информации о них потребителям, а также анализ обратной связи от потребителей.

Также законопроектом предусматривается создание единого офиса финансового омбудсмана по банковским, страховым и микрофинансовым услугам. Решения омбудсмана будут обязательными для исполнения финансовыми организациями.

Пятое — введение нового механизма урегулирования неплатежеспособных банков. Для предотвращения ухудшения финансового состояния банков вводятся новые инструменты — планы восстановления и планы урегулирования. Разработка и ежегодное обновление планов станет обязанностью как банков, так и регулятора.

В случае признания банка неплатежеспособным устанавливается четкая процедура урегулирования и оценки его жизнеспособности. Для несистемных банков предусмотрены инструменты продажи банка новому инвестору, передачи активов и обязательств, в том числе в стабилизационный банк, а также конвертации обязательств в капитал.

Кроме этого, для банков, которые имеют системную значимость, дополнительно предусматривается новый механизм поглощения убытков за счет их обязательств.

Если этих мер недостаточно для восстановления финансовой устойчивости, то может быть рассмотрен вопрос вхождения в капитал со стороны государства. Решение об этом будет приниматься Советом по финансовой стабильности с учетом влияния банка на финансовую стабильность, а также необходимости сохранности вкладов населения и бизнеса.