19 Мая 2022 16:00

Референдум является самым демократичным способом волеизъявления граждан – сенатор

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Конституционная реформа, объявленная Президентом РК Касым-Жомартом Токаевым в Послании народу «Новый Казахстан: Путь обновления и модернизации», направлена на существенное изменение политической системы страны. Поправки будут внесены в более, чем 30 статей Основного закона.В беседе с корреспондентом МИА «Казинформ» депутат Сената Парламента РК Владимир Волков поделился своим видением предстоящих преобразований.

– Владимир Васильевич, как вы считаете, почему вопрос о внесении поправок в Конституцию Президент решил внести на всенародный референдум?

– Референдум - это самый демократичный способ прямого волеизъявления граждан. Решение Президента страны провести референдум 5 июня 2022 года полностью соответствует принципу «слышащего государства». Впервые за 27 лет важные вопросы государства, такие, как право собственности на землю, ее недра и богатства, полный запрет на смертную казнь, защита конституционных прав и свобод в Конституционном суде и другие будут решаться только с учетом мнения всех граждан Казахстана.

Нам всем предстоит проголосовать за важнейшие поправки в Конституцию. Эти изменения содержат новые политические реформы, которые демонстрируют приверженность демократическим преобразованиям. Хотелось отметить, что успех предстоящего референдума будет во многом завесить от активности граждан, то есть, от нас с вами. Это шанс для каждого из нас внести свою лепту в построение Нового Казахстана.

– Какие из предлагаемых конституционных поправок окажут прямое влияние на жизнь общества? Насколько это важно и необходимо?

– Реформы, проходящие в нашей стране, имеют системный, комплексный характер. Речь идет о больших изменениях, предусматривающих поправки в 33 статьи Основного закона. Так, в Конституции будет запрещена смертная казнь. На мой взгляд, исключение из Основного закона наказания в виде смертной казни защищает фундаментальное право человека – право на жизнь, – и вытекает из принятых международных обязательств. Будет усилен статус Уполномоченного по правам человека на уровне Конституции и Конституционного закона. Омбудсмен по правам человека в последние годы проявил свою высокую значимость для общества. Специфика этого института в том, что он способствует не только восстановлению нарушенных индивидуальных прав, но и искоренению возможных общих дефектов функционирования административной системы, служит дополнительным средством контроля над исполнительной властью.

Введение новой статьи 83-1 в Конституцию является прямым отображением усиления роли Уполномоченного, его статуса, независимости от государственных органов и должностных лиц, а также гарантии его неприкосновенности. Согласно предлагаемой, указанной статьи Уполномоченный по правам человека в Республике Казахстан содействует восстановлению нарушенных прав и свобод человека и гражданина, способствует продвижению прав и свобод человека и гражданина.

Также, создается Конституционный суд. Теперь любой гражданин, который считает, что законы и другие правовые акты нарушают его конституционные права, смогут обратиться в Конституционный суд и получить защиту. Суд будет признавать нормативные правовые акты соответствующими или не соответствующими Конституции. Акты, признанные неконституционными, отменяются и не подлежат применению со дня принятия решения Конституционным судом. Это новые возможности для наших граждан. Такая модель Конституционного суда имеется в большинстве развитых стран и позволяет установить верховенство права. Кроме того, право обращения в Конституционный суд получают, дополнительно, Генеральный Прокурор и Уполномоченный по правам человека.

– Какие направления в законодательстве, на Ваш взгляд, требуют наиболее кардинальных изменений и почему?

– Изменения должны коснуться защиты прав граждан, а также усиления роли прокуратуры в данном направлении. Совершенствование правоохранительной системы предусматривает разработку Конституционного закона «О прокуратуре». Закрепление статуса органов прокуратуры на уровне конституционного закона будет способствовать укреплению законности, усилению гарантий деятельности прокуроров, а также усилит правозащитный потенциал прокуратуры, как высшего надзорного органа. Новый Конституционный закон позволит закрепить действенные инструменты и механизмы, которые будут более эффективно обеспечивать соблюдение законности, защищать и восстанавливать права и свободы граждан, интересы государства, общества, бизнеса.

Кроме того, сегодня остро стоит проблема исполнения судебных актов. На протяжении многих лет подвергается критике исполнение судебных решений. Согласно статье 13 Конституции каждый имеет право на судебную защиту своих прав и свобод. Эта конституционная норма предусматривает не только право обращения в суд за защитой своих прав, свобод и законных интересов, но и право добиваться исполнения судебного решения.

Защита и восстановление нарушенных прав логически завершается исполнением судебного акта. Без реального исполнения судебного решения теряют смысл все принципы справедливого судебного разбирательства. От того, насколько быстро и качественно в государстве исполняются судебные решения, зависит степень доверия граждан и всего общества не только к суду, но и к государственной власти. Поэтому сегодня вопросам совершенствования и развития исполнительного производства в Казахстане необходимо уделять особое внимание.

– Какие поправки в Основной закон Вы хотели бы внести, и почему?

– С 1990 года моя деятельность неразрывно связана с законодательным органом в Верховном Совете, а затем и Сенате Парламента. Естественно, меня всегда интересует вопросы законотворческого процесса. Практика общественных отношений меняется на наших глазах. Назрел общественный запрос к Парламенту, как к высшему представительному органу с сильной парламентской культурой и влиятельными, ответственными депутатами.

Мне, наверное, повезло больше всех, так как я был включен в состав Рабочей группы по выработке предложений о внесении изменений и дополнений в Конституцию. В результате конструктивной дискуссии в рабочей группе удалось, на наш взгляд, сформировать абсолютно новый механизм принятия законов.

Следует отметить, что деятельность Рабочей группы не свелась к механическому переносу положений Послания в нормы Конституции. Была проведена тщательная работа по анализу международной практики в этой области и обобщению собственного опыта взаимодействия палат Парламента в законотворческом процессе. Рабочей группой была проведена, можно сказать, «ювелирная работа» чтобы наработанные лучшие практики казахстанского Парламента нашли своё отражение в поправках в Конституцию и, вместе с тем, мы не утратили всё эффективное, приобретённое и достигнутое за более чем 25-летнюю деятельность двухпалатного Парламента.

Считаю, что в результате этой работы, в полной мере удалось сохранить принцип сдержек и противовесов между палатами Парламента в законодательной деятельности. Так, в ходе обсуждения в рабочей группе была предложена норма, в соответствии с которой, при неодобрении принятого Мажилисом закона, следует наделить Сенат правом предложить свое видение решения проблемных вопросов в виде новых редакций отдельных статей закона или не согласиться с ним полностью. Этот механизм даст возможность палатам Парламента найти компромисс, взаимоприемлемое решение с целью устранения имеющихся разногласий.

Предусмотрен еще один апробированный, и неплохо зарекомендовавший себя в парламентской практике, эффективный механизм разрешения разногласий – согласительные процедуры.

Таким образом, в Основном законе закрепляется главная задача Парламента по принятию качественных законов.