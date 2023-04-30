Референдум в Узбекистане признан состоявшимся - ЦИК

ТАШКЕНТ.КАЗИНФОРМ – Референдум по конституции Узбекистана в новой редакции признан состоявшимся. Об этом на брифинге сообщил заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Узбекистана Бахром Кучкаров, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Представитель ЦИК отметил, что в соответствии со статьей 38 закона «О референдуме Республики Узбекистан» референдум считается состоявшимся, если в референдуме приняли участие как минимум половина граждан, внесенных в список граждан для голосования. Решение признается принятым на референдуме, если за него проголосовало более половины граждан, принявших участие в голосовании.

«По данным электронной системы, фиксирующей явку избирателей, на 13.00 на участки пришло 12 083 105 избирателей, или 62,24% от общего списка. Исходя из этого есть основания заявлять, что референдум является состоявшимся», — сказал Бахром Кучкаров.

Он добавил, что окончательный вывод будет сделан по итогам голосования.

Ранее сообщалось, что в Узбекистане начался референдум по конституции республики в новой редакции. Голосование началось в 8:00 и продлится до 20:00 часов.