Референдум: в Казахстане завершилось голосование более чем на 8 тыс. участках

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В 20:00 по столичному времени завершилось голосование на более чем 8 тыс. участках референдума, открытых на территории страны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На данный момент завершили работу 8 089 участков референдума в 12 регионах страны, члены территориальной комиссии референдума приступили к подсчету голосов. Также завершается голосование на 12 участках, открытых при посольствах Республики Казахстан в 10 иностранных государствах.

В связи с разницей во времени голосование в пяти регионах страны, а именно на 1 858 участках в Кызылординской, Актюбинской, Атырауской, Мангистауской и Западно-Казахстанской областях, голосование завершится в 21:00 часов по времени Нур-Султана, также на 48 участках за рубежом продолжается голосование.

В целом по республике создано 10 012 участков референдума. Из них 65 участков в 52 иностранных государствах.

Согласно данным на 18:00 по времени Нур-Султана, по республике 7 624 641 человек получили бюллетени для голосования. Это 65,04 % граждан, включенных в списки.