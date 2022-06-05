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Референдум: в Казахстане завершилось голосование более чем на 8 тыс. участках

Автор:  
Серик Сабеков
5 Июня 2022, 20:00
Референдум: в Казахстане завершилось голосование более чем на 8 тыс. участках

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В 20:00 по столичному времени завершилось голосование на более чем 8 тыс. участках референдума, открытых на территории страны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На данный момент завершили работу 8 089 участков референдума в 12 регионах страны, члены территориальной комиссии референдума приступили к подсчету голосов. Также завершается голосование на 12 участках, открытых при посольствах Республики Казахстан в 10 иностранных государствах.

В связи с разницей во времени голосование в пяти регионах страны, а именно на 1 858 участках в Кызылординской, Актюбинской, Атырауской, Мангистауской и Западно-Казахстанской областях, голосование завершится в 21:00 часов по времени Нур-Султана, также на 48 участках за рубежом продолжается голосование.

В целом по республике создано 10 012 участков референдума. Из них 65 участков в 52 иностранных государствах.

Согласно данным на 18:00 по времени Нур-Султана, по республике 7 624 641 человек получили бюллетени для голосования. Это 65,04 % граждан, включенных в списки.


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