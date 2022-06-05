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    09:26, 05 Июнь 2022 | GMT +6

    Референдум в Алматы: грубых нарушений не зафиксировано

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Председатель территориальной избирательной комиссии Алматы Жанна Асанова сообщила, что в городе право голосовать на референдуме имеют более 1,1 млн человек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    На брифинге спикер проинформировала, что избирательные участки в городе будут работать с 6 утра до 8 вечера.

    «Грубых нарушений законодательства не зафиксировано. Все в рабочем режиме. На участках присутствуют наблюдатели. 1 126 854 граждан, имеющих право голосование, зафиксировано у нас в списках. Вчера до 18:00 выдано 1388 открепительных удостоверений. Сейчас активность потихоньку нарастает. В 7 утра у нас уже были первые голосующие», - сказала спикер на брифинге.

    В Алматы в 7 часов утра открылись 574 избирательных участка.

    Одним из первых на избирательный участок пришел аким Алматы Ерболат Досаев вместе со своей супругой.


    Теги:
    Общество Алматы Референдум
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