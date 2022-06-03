3 Июня 2022 16:12

Референдум станет проверкой нашего общества на политическую сознательность - Президент РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В течение месяца в стране шло активное обсуждение и разъяснение проекта конституционных поправок. Об этом заявил Глава государства Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В истории нашей страны изменения в Конституцию впервые будут вноситься через общенародный референдум. Проведение референдума является важным шагом на пути построения в Казахстане развитого демократического общества. В течение месяца в стране шло активное обсуждение и разъяснение проекта конституционных поправок. Конституционная реформа вызвала широкий отклик в обществе», - сказал в видеообращении Президент Казахстана.

По его словам, все ее положения направлены не на увеличение привилегий и полномочий Президента, а на укрепление системы сдержек и противовесов между ветвями власти, защиту интересов, прав и свобод всех граждан.

«Уверен, всенародное волеизъявление по конституционным изменениям заложит прочный фундамент Нового Справедливого Казахстана. Вместе мы сделаем реальностью Новый Казахстан, в котором социальная справедливость будет главной ценностью и несущей конструкцией нового общественного договора», - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

«Референдум станет проверкой нашего общества на гражданскую зрелость и политическую сознательность. Центральная комиссия референдума и другие уполномоченные государственные органы обеспечат неукоснительное соблюдение всех норм выборного законодательства. Ход голосования будут отслеживать международные наблюдатели и представители общественных объединений нашей страны», - заявил Глава государства.

Республиканский референдум по вопросу принятия изменений и дополнений в Конституцию страны состоится 5 июня.