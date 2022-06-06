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Референдум соответствовал требованиям избирательного законодательства – ШОС

Автор:  
Арайлым Мұрат
6 Июня 2022, 09:54
Референдум соответствовал требованиям избирательного законодательства – ШОС

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Генеральный секретарь ШОС Чжан Мин заявил, что референдум по внесению поправок в Конституцию РК соответствовал требованиям избирательного законодательства Казахстана и принятым страной международным обязательствам, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С 3 по 5 июня 2022 года миссия от ШОС по приглашению Министерства иностранных дел РК провела миссию наблюдения на республиканском референдуме по внесению поправок в Конституцию РК. В составе миссии аккредитовано 17 наблюдателей, представителей законодательных и исполнительных органов государств-членов ШОС, а также должностных лиц Секретариата ШОС и исполнительного комитета ШОС. Члены миссии провели встречу с представителями Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан, членами миссии наблюдателей иностранных государственных и международных организаций и подробно ознакомились с проводимой работой по подготовке и проведению референдума, осуществили наблюдение за голосованием в городе Нур-Султан», - сказал на брифинге генеральный секретарь ШОС Чжан Мин.

Миссия подвела итоги на основе наблюдений на местах, широкого обмена мнениями с членами избирательных участков и общественными наблюдателями, а также собранных на этом процессе фактических материалов.

«Референдум по внесению поправок в Конституцию РК соответствовал требованиям избирательного законодательства Казахстана и принятым страной международным обязательствам. Нарушений норм национального законодательства, ставящих под сомнение легитимность референдума, миссией не отмечено. Миссия признает прошедший референдум открытым, прозрачным и демократичным. Миссия наблюдателей от ШОС выражает благодарность Министерству иностранных дел РК и Центральной избирательной комиссии за оказанное содействие по привлечению деятельности наблюдателей ШОС в рамках компетенций», - резюмировал Чжан Мин.

Ранее сообщалось, что в результате exit-poll 79,4% казахстанцев проголосовали за поправки и изменения в Конституцию.


ШОС   Конституция   Политика   Референдум  
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