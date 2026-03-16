    23:52, 15 Март 2026 | GMT +5

    Референдум по новой Конституции: алматинцы показали наибольшую явку за последние 5 лет

    Согласно данным Центральной избирательной комиссии РК, по предварительным итогам, явка жителей Алматы составила 33,43%, что уже превышает показатели референдумов с 2020 года, передает Kazinform.

    Фото: акимат Алматы

    Референдум по принятию новой Конституции Казахстана завершился. В Алматы с самого утра жители проявили активность, демонстрируя высокий интерес к голосованию и креативный подход к процессу. На многих избирательных участках горожан встречали с музыкой и небольшими представлениями, создавая праздничную атмосферу.

    В городе с 07:00 работали 653 избирательных участка. Уже в первые часы после открытия на многих участках выстроились очереди из желающих проголосовать.

    На некоторых площадках избирателей встречали в национальных костюмах, ростовых куклах, работали фотозоны, звучала музыка. Например, участницы «Әжелер хоры» исполняли народные песни и проводили традиционный обряд шашу. Такие элементы сделали процесс голосования более ярким, горожане фотографировались и делились впечатлениями в социальных сетях. Отдельного внимания заслуживают креативные избиратели. Алматинский барс — Әділет, Супермен, Железный человек, Джокер, пингвин, социальная сеть «Тредс» — только часть костюмов, в которых приходили алматинцы.

    Аким Алматы Дархан Сатыбалды также проголосовал на одном из избирательных участков города. Активность проявили сотрудники коммунальных и промышленных предприятий города, коллективы строительных компаний и других сфер бизнеса.

    В голосовании также приняли участие известные общественные деятели, представители культуры и спорта. Свой гражданский долг исполнили артисты, музыканты, актеры театра и кино, а также ветераны и заслуженные деятели Казахстана. Многие из них пришли на участки вместе с семьями и отметили важность участия каждого гражданина в судьбе страны. Особую активность проявила молодежь. Многие алматинцы пришли на участки впервые и делились этим событием в социальных сетях.

    В день референдума городские власти обеспечили бесплатный проезд в общественном транспорте. Для людей с нарушениями зрения подготовлены трафареты со шрифтом Брайля, кабины адаптировали для граждан с особыми потребностями. Для маломобильных граждан действовали «Инватакси». Пожилые люди смогли проголосовать на дому с переносной урной.

    В целом голосование проходило спокойно и организованно. Наблюдатели от различных общественных объединений не зафиксировали каких-либо нарушений.

    Гульжан Тасмаганбетова
