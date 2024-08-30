Референдум по конституционной реформе планируют провести в 2027 году в Армении

Конституционный референдум в Армении планируется провести в 2027 году. Речь идет о принятии новой Конституции, а не об изменениях в действующей. Об этом на брифинге с журналистами после заседания правительства Армении заявил министр юстиции Армении Григор Минасян, передает собственный корреспондент Kazinform.

В беседе в журналистами министр юстиции Армении Григор Минасян заявил, что в 2027 году в Армении планируется провести референдум об изменении Конституции страны. По его словам, такие сроки предварительно определены в ходе рабочих обсуждений комиссии по конституционной реформе.

— Над сложным документом еще предстоит детальная работа, запланированы общественные обсуждения. Изначально были обсуждения по поводу того, вносить ли изменения в действующую Конституцию, либо принять новый основной закон страны. Мы обсудили и пришли к консенсусу, что нам нужная новая Конституция, а не конституционные изменения, — подчеркнул министр Минасян.

В январе 2022 года Премьер-министр Армении Никол Пашинян утвердил состав Совета по конституционным реформам.

Ранее министр юстиции Армении Григор Минасян заявлял о решении Совета сохранить в стране действующую форму правления.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в своих публичных выступлениях неоднократно высказывался по поводу необходимости изменения основного закона страны.

1 февраля Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что стороны могут достичь мира, если в Конституцию Армении будут внесены изменения.