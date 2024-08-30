РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    23:21, 29 Август 2024 | GMT +6

    Референдум по конституционной реформе планируют провести в 2027 году в Армении

    Азербайджан и Армения
    Фото: armenpress.am

    Конституционный референдум в Армении планируется провести в 2027 году. Речь идет о принятии новой Конституции, а не об изменениях в действующей. Об этом на брифинге с журналистами после заседания правительства Армении заявил министр юстиции Армении Григор Минасян, передает собственный корреспондент Kazinform.

    В беседе в журналистами министр юстиции Армении Григор Минасян заявил, что в 2027 году в Армении планируется провести референдум об изменении Конституции страны. По его словам, такие сроки предварительно определены в ходе рабочих обсуждений комиссии по конституционной реформе.

    — Над сложным документом еще предстоит детальная работа, запланированы общественные обсуждения. Изначально были обсуждения по поводу того, вносить ли изменения в действующую Конституцию, либо принять новый основной закон страны. Мы обсудили и пришли к консенсусу, что нам нужная новая Конституция, а не конституционные изменения, — подчеркнул министр Минасян.

    В январе 2022 года Премьер-министр Армении Никол Пашинян утвердил состав Совета по конституционным реформам.

    Ранее министр юстиции Армении Григор Минасян заявлял о решении Совета сохранить в стране действующую форму правления.

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян в своих публичных выступлениях неоднократно высказывался по поводу необходимости изменения основного закона страны.

    1 февраля Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что стороны могут достичь мира, если в Конституцию Армении будут внесены изменения.

    Теги:
    Армения Азербайджан Мировые новости Референдум
    Азамат Альмаганбетов
    Автор
    Азамат Альмаганбетов
    Сейчас читают
    telegram