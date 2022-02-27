Референдум по Конституции проходит в Беларуси

МИНСК. БЕЛТА – КАЗИНФОРМ - Сегодня в Беларуси проходит референдум по Конституции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство БЕЛТА.

На территории Беларуси образовано 5510 участков для голосования на республиканском референдуме, в том числе 217 в санаториях, профилакториях, домах отдыха, больницах и других организациях здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях, и 12 в воинских частях.

На референдум вынесен один вопрос: принимаете ли вы изменения и дополнения Конституции Республики Беларусь?

Поставить свою отметку участники референдума должны будут в одном из двух квадратов – «за» или «против». Причем знак в одном из квадратов можно ставить абсолютно любой. Если отметка будет поставлена в двух квадратах или не будет поставлена ни в одном, то такой бюллетень будет признан недействительным.

Референдум проводится путем всеобщего, свободного, равного и тайного голосования. Право участвовать в нем имеют граждане, достигшие 18 лет. Каждый участник референдума голосует лично.

Сегодня участки для голосования будут открыты с 8:00 до 20:00 (по времени Минска, прим. ред.)

На голосовании созданы все необходимые условия для соблюдения санэпидтребований в рамках борьбы с распространением COVID-19.

Референдум считается состоявшимся, если в нем приняло участие более половины граждан, внесенных в списки для голосования.