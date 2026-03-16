Референдум объединяет людей разных поколений и профессий — певица Макпал Жунусова

С самого утра на избирательном участке № 383 в Алматы наблюдалась высокая активность жителей, желающих принять участие в важном для страны событии. Среди проголосовавших была и популярная казахстанская певица Макпал Жунусова.

По мнению Макпал Жунусовой, участие в референдуме — это способ проявить гражданскую ответственность и заботу о будущем страны.

— Для меня важно участвовать в судьбоносных решениях Казахстана. Голосовать — значит показывать свою позицию и подтверждать ответственность за будущее страны, — отметила Народная артистка Казахстана.

Она подчеркнула, что такое событие, как референдум, объединяет людей разных поколений и профессий, демонстрируя зрелость общества и активную гражданскую позицию.

— Каждый голос имеет значение. Участие в референдуме — это возможность показать, что мы не остаемся в стороне и готовы влиять на развитие нашей страны, — добавила Макпал Жунусова.

На этом же участке проголосовал аксакал Хайролла Кожахметов. Аксакал отметил, что он не равнодушен к судьбе государства и считает важным участвовать в принятии решений, влияющих на будущее страны. После голосования аксакал дал бата присутствующим.

Всего в городе функционируют 653 избирательных участка. Все они оборудованы в соответствии с требованиями доступности. На каждом участке установлены кабины для голосования, а для слабовидящих граждан предусмотрены лупы и трафареты со шрифтом Брайля.

Кроме того, оборудованы специальные места для людей с инвалидностью: установлены компьютеры с адаптированной информацией, наушники, дополнительное освещение и увеличительные устройства.

15 марта в Казахстане стартовал республиканский референдум по проекту новой Конституции. Избирательные участки открылись в 07:00 по времени Астаны и будут работать до 20:00. Предварительная явка граждан на референдуме по вопросу принятия проекта новой Конституции за два часа до закрытия большинства участков составила 70,98%. Самая высокая явка зафикисрована в Кызылординской области — 91,80%.