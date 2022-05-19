19 Мая 2022 20:11

Референдум дает возможность казахстанцам проявить гражданскую позицию – депутат

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутаты Мажилиса Парламента посетили Западно-Казахстанскую область и Шымкент. Народные избранники обсудили с казахстанцами важность участия в референдуме по внесению изменений и дополнений в Конституцию страны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Мажилиса Парламента РК.

Депутаты Мажилиса, члены фракции «AMANAT» Снежанна Имашева, Мәлік Құлшар и депутат Мажилиса от АНК Аветик Амирханян встретились с коллективом завода «Уральской Торгово-промышленной компании» по производству строительных материалов.

Депутаты ознакомились с деятельностью предприятия и обсудили с работниками завода важность изменений и дополнений, вносимых в Конституцию.

«Глава государства призвал граждан активно участвовать в процессе принятия управленческих решений. Теперь в смешанной (пропорционально-мажоритарной) избирательной системе в Парламент могут быть избраны и граждане, не являющиеся членами партии. Кроме того, граждане могут обратиться непосредственно в Конституционный суд в случае, если считают, что какой-либо нормативный акт, какого-либо госоргана нарушает их права. Если голосующие на референдуме поддержат эти изменения, то мы получим возможность построить новый, справедливый Казахстан, о котором говорил Президент. Это важный шаг для развития страны», - считает Снежанна Имашева.

Мәлік Құлшар, призывая принять активное участие в жизни страны отметил, что от каждого казахстанца зависит будущее нашего государства, а для движения вперед необходимо, чтобы каждый начал с себя, пришел 5 июня на референдум и проголосовал.

В свою очередь депутат Аветик Амирханян подчеркнул, что участие в референдуме – возможность для каждого казахстанца проявить свою гражданскую позицию.

В ходе встречи депутаты ответили на вопросы участников встречи.

Депутаты Мажилиса Берик Оспанов, Берик Бекжанов, Фахриддин Каратаев, Гани Ташкараев встретились с коллективом детской клинической больницы города Шымкента.

Медицинское учреждение, рассчитано на 315 коек, оснащено новым и современным оборудованием. В ходе встречи состоялось обсуждение значимости предстоящего всенародного референдума для развития страны и демократизации общества.

«Изменения в Конституцию решают проблемы, которые копились в политической, экономической системе и общественной жизни. В итоге планируется создание политической системы, которая будет ориентирована на запросы народа. Вы видите открытое обсуждение поправок по всей стране. Вопрос вынесен на республиканский референдум и принятие изменений в Конституцию будет осуществляться через прямое всенародное голосование», - сказал Берик Оспанов.

По словам депутата Гани Ташкараева, референдум позволит каждому казахстанцу внести свой вклад в принятие важного политического решения.

«Конституционная реформа носит общенациональный характер, она закладывает новую государственную модель. Голосуя, народ решает свое будущее», - считает мажилисмен.

Кроме того, в ходе встречи депутаты Мажилиса разъяснили порядок голосования в день референдума и ответили на вопросы персонала больницы.

В этот же день депутаты Демократической партии Казахстана «Ак жол» Берик Дюсембинов, Ерлик Омиргали, Айгуль Жумабаева встретились с жителями села Коянды и рассказали им о предстоящих изменениях в Конституцию.

Участники встречи выразили поддержку проводимым реформам.