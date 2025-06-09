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    09:47, 09 Июнь 2025 | GMT +5

    Реестры инвесторов обновили в Казахстане: добавлено свыше 500 проектов

    В реестр инвесторов включено 250 инвестиционных проектов на 7 трлн тенге, в региональный пул добавлено 290 проектов. Также исключено 136 неактуальных, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры. 

    инвестпроекты
    Фото: Midjourney

    Органы прокуратуры сопровождают инвестиционные проекты, обеспечивая законность и прозрачность в данной сфере. В рамках этой работы выявлен ряд нарушений, связанных с недостоверным отражением информации о реализуемых проектах.

    Установлено, что в ряде регионов в общенациональном и региональном пулах (в общенациональный пул включаются проекты с объемом свыше 150 тысяч месячных расчетных показателей, остальные в региональные пулы) числились неактуальные инвестиционные проекты.

    В Абайской и Акмолинской областях вовсе отсутствовали утверждённые региональные пулы инвестиционных проектов.

    По представлению Генеральной прокуратуры эти недостатки были устранены.

    За допущенные нарушения к дисциплинарной ответственности привлечены 6 должностных лиц государственных органов.

    В Генпрокуратуре обратили внимание, что при реализации инвестиционного проекта, граждане вправе обратиться в акимат или АО «НК «Kazakh Invest» с заявлением о добавлении проекта в реестр инвесторов.

    - Включение в реестр предоставляет ряд преимуществ, в том числе в виде сопровождения проекта на всех этапах реализации и правовой защиты в рамках «прокурорского фильтра». Это реальная возможность получить комплексную поддержку государства и повысить устойчивость Вашего бизнеса, - отметиои в Генпрокуратуре.

    Ранее сообщалось о том, что месторождение графита Сарытоган включено в список стратегических инициатив Евросоюза.

    Теги:
    Генпрокуратура Закон и право Инвестиции Экономика
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
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