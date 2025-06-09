Реестры инвесторов обновили в Казахстане: добавлено свыше 500 проектов
В реестр инвесторов включено 250 инвестиционных проектов на 7 трлн тенге, в региональный пул добавлено 290 проектов. Также исключено 136 неактуальных, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры.
Органы прокуратуры сопровождают инвестиционные проекты, обеспечивая законность и прозрачность в данной сфере. В рамках этой работы выявлен ряд нарушений, связанных с недостоверным отражением информации о реализуемых проектах.
Установлено, что в ряде регионов в общенациональном и региональном пулах (в общенациональный пул включаются проекты с объемом свыше 150 тысяч месячных расчетных показателей, остальные в региональные пулы) числились неактуальные инвестиционные проекты.
В Абайской и Акмолинской областях вовсе отсутствовали утверждённые региональные пулы инвестиционных проектов.
По представлению Генеральной прокуратуры эти недостатки были устранены.
За допущенные нарушения к дисциплинарной ответственности привлечены 6 должностных лиц государственных органов.
В Генпрокуратуре обратили внимание, что при реализации инвестиционного проекта, граждане вправе обратиться в акимат или АО «НК «Kazakh Invest» с заявлением о добавлении проекта в реестр инвесторов.
- Включение в реестр предоставляет ряд преимуществ, в том числе в виде сопровождения проекта на всех этапах реализации и правовой защиты в рамках «прокурорского фильтра». Это реальная возможность получить комплексную поддержку государства и повысить устойчивость Вашего бизнеса, - отметиои в Генпрокуратуре.
Ранее сообщалось о том, что месторождение графита Сарытоган включено в список стратегических инициатив Евросоюза.