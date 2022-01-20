Реестра пороговых значений цен на социальные продукты не существует – Минторговли

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Информация о существовании реестра пороговых значений цен на социальные значимые продовольственные товары - фейк. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства торговли и интеграции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В настоящее время в сетях распространяется информация о якобы едином для всего Казахстана реестре пороговых значениях цен на социально значимые продовольственные товары на 1-2-3 кварталы 2022 года. В информации содержатся призывы: «В любой магазин заходите, на один тенге выше будет – звоните в акимат, и магазин будут сразу закрывать. Приедут санэпидстанция, антимонопольщики, статистики и сразу закроют магазин. Требуйте с продавцов эти цены». Министерство торговли и интеграции сообщает, что распространяемая информация является фейком», - прокомментировали в ведомстве.

Пороговые цены устанавливаются для каждого региона отдельно местными исполнительными органами и не распространяются на другие регионы страны.

Цены, указанные в информационном сообщении, были размещены акиматом Алматинской области в открытых источниках для публичного обсуждения уровня пороговых значений розничных цен на социально значимые продовольственные товары по региону.

Следует отметить, что пороговые значения утверждаются для мониторинга и наблюдения колебаний цен и служат ориентиром оценки состояния рыночных цен на социально значимые продовольственные товары.

При превышении пороговых значений вводятся предельные розничные цены, не соблюдение которых влечет административный штраф.

Минторговли просит казахстанцев доверять только официальным источникам.