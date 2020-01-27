«Реестр несогласных» на посмертную трансплантацию органов планируют создать в Казахстане

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Вопросы трансплантации органов в рамках нового проекта Кодекса «О здоровье народа и системе здравоохранения» в РК на брифинге с журналистами обсудил председатель правления АО «Национальный научный центр хирургии им. А.Н. Сызганова» профессор Болатбек Баймаханов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По его словам, в Казахстане планируют создать «реестр несогласных» на посмертную трансплантацию органов из-за больших споров вокруг норм о «презумпции согласия и несогласия».

«Сейчас в проекте нового кодекса будет «реестр несогласных». Он может быть в ЦОНе, поликлиниках, где вы имеете возможность выразить свое несогласие (на трансплантацию – прим.автор). Будет создана единая цифровая база данных, где врач после смерти пациента сразу может узнать, оформлял пациент свое несогласие или нет», - сказал Баймаханов.

Вместе с этим он отметил, что выразить свое несогласие казахстанец может и сегодня – достаточно лишь оформить это у нотариуса, это займет 15-20 минут.

Главный трансплантолог мегаполиса пояснил, что в нашем законодательстве норма «презумпция согласия» на трансплантацию органов прописана с 2009 года. Сейчас во всем мире существует два основных метода определения добровольного согласия: «презумпция согласия» (изъятие органов допускается, если умерший при жизни не выразил на это свое не согласие), и «презумпция несогласия» (признание изначального несогласия на изъятие органов и тканей, то есть если человек согласен на эти действия, он должен в установленной форме выразить свое согласие).

«Законы разных стран позволяют потенциальным донорам разрешать или отказывать в пожертвовании или отдавать этот выбор родственникам… Из пяти стран в мире, которые лидируют по трансплантации, только в США презумпция несогласия. 40% почек в мире пересаживают от родственных доноров. Трупная трансплантация в мире растет», - добавил он.

Б. Баймаханов считает, что пересадка органов необходима, так как спасает жизни многих людей во всем мире, в том числе в Казахстане.

Сейчас по его данным, в Казахстане в четырех регионах делают пересадку органов - в Алматы, Нур-Султане, Актобе и Шымкенте, из них во всех городах пересаживают почки, только в двух - печень, и лишь в одном - сердце и легкие.

Согласно статистике, с 2011 года в Казахстане было сделано 1656 трансплантаций, из них 1354 операции по пересадке органов от живых доноров, родственников, 302 - благодаря трупному донорству.

На сегодня 2601 человек ждут трансплантацию почки, из них 74 ребенка. Летальность в листе ожидания составляет 10-20% в течение года.